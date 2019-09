Renzi ha un nuovo partito | l' analisi di Feltri | ' Ha distrutto Conte | Zingaretti e Di Maio'

Napoli - De Luca silura Renzi : «La scissione dal Pd non porterà nulla di nuovo» : «La scissione non porterà nulla di nuovo e nulla di sconvolgente. Non riesco a capirne l'utilità». Lo ha detto il presidente della giunta regionale della Campania,...

Italia viva - così è nato il nome del nuovo partito di Renzi : un misto tra De Gregori - Veltroni e rottamazione : Il nome della nuova formazione era stato usato dall’ex premier già alla Leopolda del 2012. E prima era stato lo slogan di Veltroni. La polemica di Mario Capanna: «Renzi ha copiato il mio libro, gli faccio causa per plagio»

Renzi : «Nuovo partito è Italia Viva - con noi 40 parlamentari». E sfida Salvini al duello tv : «Ci chiameremo Italia Viva». Lo annuncia Matteo Renzi dopo l'annuncio della dipartita dal Pd. «Il nome della nostra nuova sfida si chiama Italia Viva», ha detto a...

Matteo Renzi lascia il Pd e fonda un nuovo partito. Conte ora può stare sereno (davvero) : di Andrea Taffi Matteo Renzi lascia il Pd e fonda un nuovo partito. È un bene o un male per il Partito democratico e per il governo Conte 2? La sua, quella di Renzi, è stata una idiozia politica oppure la punta di diamante di una strategia da autentico genio della politica? C’è chi a queste domande risponde di sì, chi di no. Ma, ovviamente, nessuno può saperlo adesso. Stando ai fatti, Nicola Zingaretti dovrebbe cominciare a fare il ...