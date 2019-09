Meteo | crollo termico | l’estate è finita davvero?

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 18 settembre 2019) L’anticiclone nord africano ci ha regalato un colpo di coda del, con temperature fino a 34°: una parentesi tiepida ormai fuori stagione. Ma le giornate calde, questa volta, sonofinite: masse d’aria dalla Russia stanno portando il freddo, con forti temporali accompagnati da venti di Bora, come spiega il sito.it. Oggi la situazione peggiora su tutto il Nord, a partire dalle regioni orientali, come il Veneto, la Romagna e l’Emilia orientale, per proseguire anche sulle altre nel corso della giornata. Sono attesi forti rovesci temporaleschi e locali grandinate e temperature in calo. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cattivo tempo toccherà anche i settori centrali adriatici, e in particolare le Marche. I venti freddi di Bora soffieranno soprattutto al Nordest e sulla fascia adriatica. Domani, giovedì, la perturbazione si spingerà fino alle regioni adriatiche per poi ...

Corriere : Meteo, crollo termico in arrivo. Da domani temporali e aria fredda al Nord, temperature giù fino a 10° - AvvMennillo : Meteo, crollo termico in arrivo Temporali e aria fredda al Nord - angiuoniluigi : RT @Corriere: Meteo, crollo termico in arrivo Temporali e aria fredda al Nord -