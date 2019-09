Venezia | 4 kg di marijuana in casa | tre stranieri in manette

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2019), 17 set. (AdnKronos) – Nella mattinata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Mestre, hanno tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, un gruppo didomiciliati a Mestre. Si tratta di tre rifugiati con protezione sussidiaria e umanitaria, provenienti dal centro-Africa, due dei quali con precedenti specifici commessi a Mestre. Era da diversi giorni che i Carabinieri stavano monitorando i movimenti dei treorbitanti nella zona del parco della ‘Bissuola” e del centro di Mestre, in particolare nel quartiere Piave. Osservazioni e pedinamenti hanno consentito di individuare pochi giorni fa la base dei tre pusher, un appartamento situato al primo piano di Via Vallon a Mestre. Ieri mattina è scattato il blitz. Alle 9 circa i Carabinieri si sono presentati davanti alla porta ...

