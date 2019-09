Un farmaco usato dalle donne è associato ad un maggiore rischio di sviluppare il diabete

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2019) Secondo una ricerca dell’Hospital Havicenne Bobigny in Francia, presentato in occasione del 55° congresso dell’associazione europea per lo studio del, l’uso della pillola contraccettiva e cicli mestruali più lunghi sono associati ad undiildi tipo 2, mentre pubertà e menopausa tardive sono associate ad unminore. Per gli autori dello studio, una più lunga esposizione agli ormoni sessuali, in un periodo più tardo della vita, potrebbe ridurre ildi. L’analisi si è concentrata su un campione di 83.799francesi, monitorate dal 1992 al 2014 anche utilizzando modelli computerizzati per la rilevazione di diversi fattori di: gli esperti hanno riscontrato che unaetà al momento della pubertà (un’etàdi 14 anni contro 12 anni) riduceva ildi2 del ...

piersar62 : RT @Mr_Ozymandias: Una nota dell'AIFA precisa che l'utilizzano del Picato (ingenolo mebutato), gel usato contro le scottature, per una revi… - AinSophAur6 : RT @Mr_Ozymandias: Una nota dell'AIFA precisa che l'utilizzano del Picato (ingenolo mebutato), gel usato contro le scottature, per una revi… - Enki2270 : RT @Mr_Ozymandias: Una nota dell'AIFA precisa che l'utilizzano del Picato (ingenolo mebutato), gel usato contro le scottature, per una revi… -