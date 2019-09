Storia di una rivoluzione chiamata Apple IIe

Renzi annuncia l'addio al Pd : la Storia di un uomo affetto da una grave forma di leaderismo : "Il pallone è mio e decido io". Si potrebbe sintetizzare con queste parole il pensiero e lo spessore politico di Matteo Renzi, che questa notte ha deciso di lasciare il Partito Democratico per andare per la sua strada. Il tutto a meno di 12 ore dal giuramento dei sottosegretari e dei viceministri con il quale è stata completata la squadra del nuovo Governo.Renzi scalpitava da quando ha perso le elezioni del marzo 2018 ed oggi ha fatto il ...

Barbara d'Urso su Filippo Nardi : "Nessuna Storia con lui questa estate. Lui era già fidanzato" : Nel corso della puntata di ieri di Pomeriggio Cinque, Barbara d'Urso ha sciolto un dubbio che alcuni - per la verità forse non molti - si stavano ponendo da questa estate: la conduttrice si è fidanzata con Filippo Nardi, coinquilino della casa del Grande Fratello 3?Chi aveva sperato nella liaison rimarrà deluso: la stakanovista di Cologno Monzese e il conte britannico sono legati da grande amicizia pur avendo trascorso gran parte delle ...

Scandalo a Uomini e Donne - Javier eliminato : aveva una Storia fuori dal programma : Javier Martinez, ex single di Temptation Island, è stato cacciato da Uomini e Donne dove era approdato per corteggiare Sara Tozzi: si è scoperto che era fidanzato. La nuova stagione del trono classico di Uomini e Donne inizia con un vero e proprio Scandalo che ha visto coinvolto un ex tentatore di Temptation Island, Javier Martinez.\\ Il giovane, divenuto noto per essere stato il single in grado di far riflettere Ilaria Teolis sulla sua ...

Giulia De Lellis risponde ai fan : «Quando una Storia finisce si cerca subito un rimpiazzo» : Giulia De Lellis sta vivendo un momento d’oro nella vita professionale e sentimentale. Mancano pochi giorni al suo esordio letterario, ma non dimentica i momenti difficili vissuti, quelli che hanno ispirato il suo “Le corna stanno bene”. Per promuovere il libro ha deciso di dare qualche anticipazione rispondendo alle domande dei fan. Ovviamente non sono mancati riferimenti all’ex Andrea Damante. «Ho il libro in borsa e ...

Il «Cuore dei cuori» - una commovente Storia d’amore e poesia : Il Cimitero Acattolico di RomaPercy Bysshe Shelley (1792-1822)Il lungomare di ViareggioLericiIl Golfo dei PoetiIl borgo di TellaroIniziamo dalla fine: linea B della metropolitana di Roma, rione Testaccio, fermata «Piramide». Di solito non ci si spinge fino a qui solo per vedere la bianca Piramide Cestia, che con le sue perfette geometrie domina l’incrocio trafficato con via Marmorata. Il monumento, completato nel 12 a.C., non è infatti ...

Opel Kadett e Astra - Una Storia di successo da più di ottantanni FOTO GALLERY : Al Salone di Francoforte la Opel ha presentato al pubblico il consueto restyling di metà carriera dellAstra, leterna rivale della Volkswagen Golf. Gli aggiornamenti, moderati, coinvolgono soprattutto la gamma motori, i più efficienti della sua storia, e le dotazioni tecnologiche, lasciando quasi immutate le sue linee, moderne, eleganti e mai sopra le righe, come da lunga tradizione. Molto lunga: questa vettura affonda le proprie radici negli ...

Federica Pellegrini : "Gli uomini hanno paura dell'emancipazione delle donne. Il cugino di Magnini? Nessuna Storia" : La divina, l’immortale, l’invincibile. Gli aggettivi si sprecano per descrivere il talento sportivo di Federica Pellegrini, che quest’anno ha segnato un nuovo record, aggiudicandosi, per la quarta volta la medaglia d’oro ai Mondiali di nuoto, nei 200 stile libero. Uno stile, all’insegna della libertà, che l’accompagna nella vita di tutti i giorni. Lo racconta in un’intervista al ...

Stalking - la Storia di Lucia non è solo una Storia di violenza. Ma è anche la Storia di un fallimento dello Stato : Lucia Panigalli deve essere protetta dalle istituzioni e non deve vivere nella paura. Ha il diritto di essere una donna libera e lo Stato le deve garantire protezione. La sua non deve essere la cronaca di una morte annunciata come è accaduto in passato ad altre donne vessate da uomini violenti che prima sono state private della libertà e poi della vita: come Marianna Manduca, uccisa dopo 12 inutili denunce dall’ex marito, a Palagonia. O ...

The Spy su Netflix è il trionfo di Sacha Baron Cohen in una Storia da gustare d’un fiato (recensione) : Alcune spy story lasciano il pubblico a bocca aperta con improbabili colpi di scena e situazioni di perenne tensione, altre si affidano a eventi reali perché siano questi a trasmettere la sconvolgente evoluzione di una storia. È il caso di The Spy, su Netflix dal 6 settembre con sei episodi che traslano dai libri allo schermo la vita di Eli Cohen. Attenzione, spoiler! La miniserie – creata, scritta e diretta da Gideon Raff – segue le ...

La Storia di Gears 5 non fa parte di una trilogia : Gears 5 è finalmente arrivato e sembra essere la rivitalizzazione del franchise che in molti stavano aspettando. Si tratta di un buon pacchetto complessivo, compresa la storia. Ovviamente ci sono alcune cose da risolvere una volta finito il gioco, ma non bisogna pensare al nuovo corso di Gears come una nuova trilogia, secondo il boss di The Coalition, Rod Fergusson.È facile pensare ai nuovi giochi come parte di una nuova trilogia, con Gears of ...

Una nuova graphic novel di Life is Strange continuerà la Storia di Max e Chloe : Arrivano buone notizie per tutti i fan di Life is Strange di Dontnod Entertainment. Un nuova graphic novel, infatti, è in arrivo il prossimo anno e continuerà la storia di Max e Chloe.Life is Strange: Strings, il terzo volume della serie di graphic novel di Life is Strange, uscirà il prossimo anno il 21 aprile, come annunciato dal publisher Square Enix e Titan Comics.Dopo l'uscita delle graphic novel Life is Strange: Waves e Life is Strange: ...

Chiara Ferragni e il regalo a Ursula Corbero - la Tokyo de La Casa di Carta ringrazia con una Storia : Chiara Ferragni e Ursula Corbero, l’amatissima Tokio de La Casa di Carta, sembrano essere ormai amiche. Le due si sono immortalate insieme qualche mese fa in uno scatto su Instagram, ma pare che siano rimaste comunque in contatto, almeno stando a quanto mostrato sui social. Chiara Ferragni ha recentemente fatto un regalo a Tokyo inviandole alcuni capi della sua linea di moda. Le due donne si incontrarono a Madrid quando l’influencer ...

Jenna Coleman da Victoria a The Serpent nuova miniserie di Netflix ispirata a una Storia vera : La Regina Vittoria cambia pelle.Jenna Coleman, ex compagna di viaggio del Doctor Who e attuale Regina in Victoria, serie BBC la cui terza stagione è in partenza il 13 settembre in Italia su laF, lascia gli abiti regali e si ritroverà negli anni '70 nella miniserie BBC e Netflix The Serpent.prosegui la letturaJenna Coleman da Victoria a The Serpent nuova miniserie di Netflix ispirata a una storia vera pubblicato su TVBlog.it 09 settembre 2019 ...