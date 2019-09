Peacock è il nome del servizio streaming Universal – Ecco i primi originali

Fonte : dituttounpop

(Di martedì 17 settembre 2019)è ildel/Comcast che debutterà a aprile 2020 negli Stati Uniti.le prime serie tv. Restava solo unche doveva annunciare il suo, ossia quello di, già annunciato da mesi, ma di cui si sapeva veramente poco. Da oggi conosciamo il, che sarà, che significa “pavone”, in omaggio al famoso logo di NBC che rappresenta una coda di pavone colorata con i colori dell’arcobaleno. Ilnon è stato l’unico annuncio della giornata,infatti verrà lanciato negli Stati Uniti a Aprile 2020, nessuna data specifica al momento, ma il tempo non manca. Oltre alla dataha anche annunciato una serie di progettiche saranno disponibili nella piattaforma a partire dall’autunno 2020. Ricordiamo cheè stato pensato da/Comcast, come ...