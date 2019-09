Pd | Faraone segue Renzi | ‘scelta fatta col cuore | spiegherò ragioni politiche’

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2019) Palermo, 17 set. (AdnKronos) – “Ne ho sbagliate tantissime nella mia vita, ma ho sempre fatto ciò che il miomi diceva di fare. Gioia e determinazione hanno contraddistinto ogni mia azione. Magari avessi percorso altre strade che sapevo essere meno tortuose, sarei comunque arrivato, avrei faticato meno, ma avrei camminato senza sorriso”. Così in un post su Facebook il senatore Davidecommenta la sua decisione di seguire Matteonella scissione dal Partito democratico.posta una foto con l’ex premier in cui scherzano e giocano a calcio. “In tanti mi avete espresso dubbi e perplessità, tanti altri apprezzamenti – aggiunge – Ascolto tutti, ma ho fatto una scelta anche questa volta dettata dale per le mie idee. Nessun calcolo, nessuna comodità, sto facendo solo quello che sento di fare. Troverò il modo di ...

