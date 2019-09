Il futuro di Renzi e la figuraccia di Salvini a Pontida

Pd : Furfaro a Renzi - ‘ansia futuro ce l’abbiamo anche noi’ : Roma, 17 set. (AdnKronos) – “‘L’ansia del futuro’ ce l’abbiamo anche noi, ce l’hanno tutti quelli lontani da questa politica fatta nei palazzi e mai tra le persone. La sfida ora è rilanciare, innovare, superare correnti, aprire un percorso per far entrare non chi c’era prima ma chi non c’è mai stato. #Renzi”. Lo scrive su twitter Marco Furfaro della segreteria Pd. L'articolo Pd: ...

La scissione di Renzi è una scommessa rischiosa sul futuro dell’Italia : (Foto Fabio Cimaglia/LaPresse) Alla fine anche Nicola Zingaretti rimane vittima della tattica Renziana: dopo aver costretto il segretario ad accettare il governo Conte Bis e a rinnegare il voto (che lo avrebbe privato del controllo su gran parte dei gruppi parlamentari) l’ex sindaco di Firenze esce dal partito prima del previsto, rendendo del tutto inutile il sacrificio compiuto dal presidente del Lazio appena qualche giorno fa per salvare ...

Pd discute del futuro ma renziani attaccano. Tiene banco tema intesa con M5s : Nel giorno in cui, con la nomina di viceministri e sottosegretari, si completa il percorso di nascita del governo giallo-rosso, il Pd inizia a interrogarsi sul suo futuro, sul ruolo politico del partito nella nuova fase. Luogo del confronto, la convention a Cortona (Arezzo) di AreaDem, la componente che fa capo a Dario Franceschini. Punto di partenza è la "soddisfazione" per un esecutivo che nasce con una sostanziale parità di forze tra le due ...

Dal sarcofago al ministero? Boschi in pole come futuro ministro - ma Renzi vuole mani libere : Sui social Maria Elena Boschi mette le mani avanti e assicura: “Io al Governo con Toninelli e Di Maio non ci vado, non sono Salvini. Al massimo voto la fiducia a un Governo Istituzionale che evita l’aumento dell’IVA e che riporta l’Italia a giocare un ruolo in Europa”. Ma sono in molti, nel Pd-non-Renziano, a vederla bene come ministro del possibile nuovo governo Dem-M5S.Lo dice apertamente il deputato Pd Francesco ...

Il Pd pensa al futuro : Matteo Renzi ottantenne tornerà al governo : Ma non troverà più Palazzo Chigi e Montecitorio. I nazisti della Nuova Era Cavernicola avranno raso al suolo Roma e tutto il resto d’Italia. Il dibattito nel centrosinistra visto da Michele Serra