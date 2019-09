Il dramma di Ezio Bosso non posso più suonare : Il pianista Ezio Bosso non potrà più suonare è stato lui stesso a dare l’annuncio. «Se mi volete bene, smettete di chiedermi di mettermi al pianoforte e suonare. Non sapete la sofferenza che mi provoca questo, perché non posso, ho due dita che non rispondono più bene e non posso dare alla musica abbastanza. E quando saprò di non riuscire più a gestire un’orchestra, smetterò anche di dirigere». Così Ezio Bosso, pianista, compositore e ...