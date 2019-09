“Ciao Giovanni | eri un ragazzo speciale” Muore a 35 anni dopo un brutto incidente

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 17 settembre 2019) Si tratta del terzomortale nel giro di quattro giorni. Questa volta si è verificato all’altezza della rotatoria Giunone, lungo la statale 640. Siamo ad Agrigento e a perdere la vita, stanotte, mentre era a bordo di un Fiat Doblò, è stato il trentacinquenne di Campobello di Licata:Rizzo. Ferito, ma non in maniera grave, il conducente del mezzo: A. B. di 32. Ma cosa è successo? L’stradale, che non ha coinvolto nessun altro mezzo, si è verificato pocole 2. Il Fiat Doblò che trasportata il trentacinquenne disabile è all’improvviso finito contro la rotonda. Uno schianto violentissimo che non ha lasciato alcuna possibilità di scampo al trentacinquenne. Scattato l’allarme, sono subito intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Villaseta, la polizia Stradale di Agrigento e un’ambulanza del 118. Per il trentacinquenne non c’è stato nulla ...

