Chiesa | cosa c' è dietro le voci di scisma tedesco

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 17 settembre 2019) Francesco Boezi Lacattolica tedesca si prepara a prendere delle decisioni importanti. Ma da Roma fanno sapere che non si può fare A quale episcopato sta venendo accostato il termine ""? A quello, che ha calendarizzato un appuntamento assembleare, un "sinodo nazionale", in grado di far sì che la, almeno quella teutonica, svolti parecchio a sinistra, nel senso ecclesiastico della direzione impressa. Papa Francesco ha dichiarato pochi giorni fa di non aver timore di uno. Il pontefice ha anche aggiunto di pregare affinché un evento divisivo non abbia luogo. Se disi è parlato in questi anni, lo si è fatto riferendosi al fronte conservatore. Perché le critiche al pontefice arrivano da quel lato di campo. Latedesca, che sta provando a inserire misure inderogabili per la sua vita e per il suo ordine ecclesiale, tutto è tranne che ...

civcatt : Don Puglisi, primo parroco della Chiesa cattolica a essere stato proclamato beato per martirio perpetrato dalla maf… - AndreaMusitanoG : Sono andato a portare con un operaio i viveri in Parrocchia per la beneficenza. Trasformata in un bunker. Cancelli… - MaudHill3 : RT @CAGchurchit: Vedendo il titolo di 'Dov'è la mia casa' , possiamo sentirci che la protagonista desidera una casa, ma cosa è successo all… -