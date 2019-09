Vivo NEX 3 ufficiale in Cina | display estremo e specifiche al top | anche in variante 5G

Un gioiellino il nuovo Vivo NEX 3 5G : tutto su scheda tecnica - prezzo e uscita in Italia : Sta arrivando sul mercato un nuovo smartphone Android, considerando quanto emerso proprio in queste ore a proposito del cosiddetto Vivo NEX 3 5G. Un autentico top di gamma, nonostante si parli di un produttore che fatichi a competere con competitor del calibro di Samsung e Huawei orientati sul sistema operativo Android. Proviamo dunque ad analizzare più da vicino le informazioni raccolte fino a questo momento a proposito di un device ampiamente ...

Vivo NEX 3 5G si mostra in quattro nuove foto con fotocamera circolare e un colore molto particolare : Il Vivo NEX 3 5G è comparso online in quattro nuove foto che ne mostrano il design e una colorazione molto particolare, ormai non ha più alcun segreto.

Vivo NEX 3 avrà uno schermo a cascata e ricarica rapidissima a 120 Watt : Ormai è certo, Vivo sta per stupire tutti di nuovo con Nex 3: schermo a cascata, Snapdragon 855 Plus, 5G e batteria da 6400 mAh. Queste specifiche però impallidiscono di fronte alla possibilità che lo smartphone integri la ricarica rapida a 120 Watt "Flash Charge".

Vivo NEX 3 sarà davvero innovativo come prospettano queste immagini? : Una nuova immagine delle coperture in vetro del possibile Vivo NEX 3, prospetta un rapporto screen to body superiore al 100%.

Secondo Ice Universe - in questo sexy involucro di vetro nascerà il prossimo Vivo Nex : Se l'immagine non fosse arrivata dall'account di Ice Universe probabilmente sarebbe stata derubricata a notizia di scarso valore