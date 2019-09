Tennis – Djokovic | 269 settimane da n°1 | superato Jimmy Connors! Nel mirino Lendl

Tennis - Ranking ATP (16 settembre) : Novak Djokovic sempre al vertice - Fognini e Berrettini sognano le Finals a Londra : Non ci sono cambiamenti nella top-10 del Ranking ATP di Tennis. Il serbo Novak Djokovic è sempre in vetta alla graduatoria a precedere il recente vincitore dello US Open Rafael Nadal e lo svizzero Roger Federer. Il serbo, però, dovrà tener conto dei problemi alla spalla che lo hanno costretto al ritiro nel corso del Major a New York. A seguire il russo, finalista a Flushing Meadows e in grande ascesa, Daniil Medvedev, l’austriaco Dominic Thiem, ...

Tennis - sorteggio ATP Cup 2020 : l’Italia di Fognini e Berrettini con Russia e Stati Uniti - grandi sfide per Djokovic - Nadal e Federer : Si prospetta un 2020 ricco di eventi, più del solito, per il mondo del Tennis. La stagione, infatti, dal 3 al 12 gennaio vedrà andare in scena l’ATP Cup, competizione per nazioni che di fatto sostituisce la Hopman Cup che aveva caratterizzato le ultime stagioni. La rassegna sarà ospitata da tre diverse città australiane (Sydney, Brisbane e Perth) e avrà ai nastri di partenza 24 squadre, suddivise in sei gironi. Il format prevede che le ...

Tennis - Djokovic tranquillizza i suoi tifosi : il serbo punta ad un recupero lampo dopo il problema alla spalla : Il numero uno del ranking Atp ha postato sui social un messaggio per i propri fan, ammettendo di essere al lavoro per essere presente a Tokyo Novak Djokovic non ha nessuna intenzione di chiudere in anticipo la stagione, il problema alla spalla lo condiziona ma il serbo sta lavorando duramente per presenziare agli ultimi impegni in programma in questi mesi. AFP/LaPresse Con un post pubblicato sul proprio profilo Twitter, il numero uno del ...

Tennis - possibile operazione alla spalla per Djokovic : il serbo rischia di chiudere anzitempo la stagione : Il numero uno del ranking ATP sta valutando la possibilità di intervenire chirurgicamente sulla spalla infortunata, chiudendo anticipatamente la stagione Novak Djokovic potrebbe chiudere in anticipo la stagione in corso, decidendo di operarsi alla spalla che lo ha costretto al ritiro negli ottavi di finale degli ultimi US Open, nel corso del match con Wawrinka. AFP/LaPresse Secondo i media specializzati, il serbo si sarebbe recato in ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : venerdì 30 agosto - risultati in tempo reale. Lorenzi eliminato da Wawrinka - Djokovic e Svitolina sul velluto : Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata degli US Open 2019. Dopo l’impresa di ieri contro il serbo Miomir Kecmanovic, torna in campo Paolo Lorenzi, che sfida lo svizzero Stan Wawrinka per ripetere l’accesso a quegli ottavi di finale che riuscì a trovare nel 2017, quando strappò un set ad Andy Murray. Un match difficile, dato che il senese ha perso i tre precedenti con il tre ...

Tennis - US Open 2019 : della pioggia e dei vantaggi. Federer - Djokovic e Serena Williams - tre facce di differenti difficoltà : Giornata davvero sfortunata, quella odierna degli US Open: si sono giocati, a causa della pioggia, soltanto nove match, cioè quelli salvati dalla copertura data dai tetti sull’Arthur Ashe Stadium e sul Louis Armstrong Stadium. Ancor prima di parlare di Tennis, non ci può essere dubbio alcuno che questa situazione, in cui molti non hanno neppure iniziato i loro match e altri se li sono visti interrompere quasi subito, qualcuno sia ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : mercoledì 28 agosto - risultati in tempo reale. Vince in rimonta Serena Williams - bene anche Novak Djokovic. Completati dieci incontri : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti) cominceranno i match di secondo turno nel tabellone maschile ed in quello femminile. Tornano, dunque, in campo Novak Djokovic e Roger Federer. Il serbo, dopo aver regolato con tranquillità lo spagnolo Roberto Carballes Baena, si trova ad affrontare l’argentino Juan Ignacio Londero; mentre ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : mercoledì 28 agosto - risultati in tempo reale. Pioggia a New York - tornano in campo Paolo Lorenzi - Djokovic e Federer - si ritira Coric : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti) cominceranno i match di secondo turno nel tabellone maschile ed in quello femminile. tornano, dunque, in campo Novak Djokovic e Roger Federer. Il serbo, dopo aver regolato con tranquillità lo spagnolo Roberto Carballes Baena, si trova ad affrontare l’argentino Juan Ignacio Londero; mentre ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : mercoledì 28 agosto - risultati in tempo reale. Pioggia a New York - tornano in campo Paolo Lorenzi - Djokovic e Federer : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti) cominceranno i match di secondo turno nel tabellone maschile ed in quello femminile. tornano, dunque, in campo Novak Djokovic e Roger Federer. Il serbo, dopo aver regolato con tranquillità lo spagnolo Roberto Carballes Baena, si trova ad affrontare l’argentino Juan Ignacio Londero; mentre ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : mercoledì 28 agosto - risultati in tempo reale. Tornano in campo Paolo Lorenzi - Djokovic e Federer : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti) cominceranno i match di secondo turno nel tabellone maschile ed in quello femminile. Tornano, dunque, in campo Novak Djokovic e Roger Federer. Il serbo, dopo aver regolato con tranquillità lo spagnolo Roberto Carballes Baena, si trova ad affrontare l’argentino Juan Ignacio Londero; mentre ...

Tennis – Novak Djokovic ha deciso : farà parte della Serbia nella nuova Coppa Davis : Novak Djokovic ha sciolto ogni dubbio in merito alla sua partecipazione alla nuova Coppa Davis: il n°1 al mondo farà parte del roster della Serbia Il nuovo format della Coppa Davis, voluto dall’azienda Kosmos che vede a capo Gerard Piquè, difensore del Barcellona, è andato incontro alle critiche di numerosi Tennisti. Il dito è stato puntato contro la calendarizzazione dell’evento ce si svolgerà dal 18 novembre in poi, nel periodo in cui i ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : lunedì 26 agosto - risultati in tempo reale. Fognini e Seppi escono di scena al primo turno - Lorenzi maratoneta al quinto set. Djokovic al secondo turno : avanza Venus : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti), andranno i scena i match validi per il primo turno del tabellone maschile (parte alta) e del tabellone femminile (parte bassa). Grandi attese per i campioni: il n.1 del mondo Novak Djokovic, vittorioso in questo Major l’anno scorso, e il n.3 del ranking Roger Federer, desideroso di ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : lunedì 26 agosto - risultati in tempo reale. Fognini esce di scena al primo turno - Lorenzi recupera un parziale. Seppi sotto due set ad uno con Dimitrov : Djokovic al secondo turno : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti), andranno i scena i match validi per il primo turno del tabellone maschile (parte alta) e del tabellone femminile (parte bassa). Grandi attese per i campioni: il n.1 del mondo Novak Djokovic, vittorioso in questo Major l’anno scorso, e il n.3 del ranking Roger Federer, desideroso di ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : lunedì 26 agosto - risultati in tempo reale. Fognini esce di scena al primo turno - Lorenzi recupera un parziale. Seppi pareggia i conti con Dimitrov : Djokovic al secondo turno : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti), andranno i scena i match validi per il primo turno del tabellone maschile (parte alta) e del tabellone femminile (parte bassa). Grandi attese per i campioni: il n.1 del mondo Novak Djokovic, vittorioso in questo Major l’anno scorso, e il n.3 del ranking Roger Federer, desideroso di ...