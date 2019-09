Sinner-Kukushkin | ATP San Pietroburgo 2019 | programma orari e tv

Fonte : oasport

(Di lunedì 16 settembre 2019) CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI, PRIMO TURNO DELL’ATP SAN(INIZIO NON PRIMA DELLE 15.45) Dopo l’ottima figura nel primo turno dello US Open, costringendo al quarto set un “mostro sacro” come lo svizzero Stan Wawrinka, il giovane Janniktorna protagonista nell’ATP di San(Russia). Il tennista altoatesino esordirà nel tabellone principale, grazie a una wild card, contro l’insidioso kazako Mikhail. Un match di sicuro non semplice per Jannik per la differente classifica (n.128 contro n.57 ATP) ed esperienza internazionale., ATP Sane tv Tuttaviaha dimostrato di non temere nessuno nella sua esperienza “tra i grandi” e le motivazioni sono quelle di tentare il colpo nel match odierno. La sfida non dovrebbe prendere ...

