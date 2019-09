Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 16 settembre 2019) L'Aquila - Il ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti consegnerà oggi unaai rappresentanti della comunità scolastica, come riconoscimento per ile ladedizione in questi diecidal terremoto. La consegna, fanno sapere dal Miur, avverrà in occasione della cerimonia nazionale di inaugurazione dell'anno scolastico "Tutti a Scuola", con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti, oggi pomeriggio all'Aquila presso il MUSP (Modulo ad Uso Scolastico Provvisorio) della scuola primaria 'Mariele Ventre'. leggi tutto

abruzzo24ore : Medaglia ai docenti aquilani, per loro impegno a 10 anni dal sisma - venti4ore : Da ministro medaglia a docenti L’Aquila - AbruzzoBT : Ansa #News #Abruzzo: Da ministro medaglia a docenti L'Aquila -> -