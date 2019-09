La festa di Jovanotti a Milano Linate con Ex-Otago | Takagi & Ketra e molti altri

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 16 settembre 2019) Manca sempre meno alla grandedi. L'artista ha voluto, per l'ultima tappa del suo Jova Beach Party, l'aeroporto chiuso die sul prato accoglierà i fan per l'ultimo concerto della tournée. Ad ogni tappa ha ospitato sul palco colleghi italiani e quella dinon farà eccezione. Gli ospiti diper l'ultima tappa del tour saranno Ex-, Rkomi ema anche Ackeejuice Rockers, Albert Marzinotto, Benny Benassi, Bombino, Cacao Mental, Fatoumata Diawara, Flavia Coelho e Paolo Baldini. Sulla pista dell'aeroporto disi ballerà a ritmo delle migliori hit diper l'ultima sera dell'estate. Il tour estivo dell'artista, infatti, si chiude proprio sabato 21 settembre in occasione dell'ultimo giorno della stagione. I biglietti per la tappa finale del Jova Beach Party sono disponibili in ...

