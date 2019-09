Il premio Campiello? Ti fa diventare popolare restando un autore colto

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 16 settembre 2019) Stefania Vitulli Il vincitore: "Il mio romanzo vuole indagare gli abissi del Male per capire cos'è l'arte" da Venezia Ha vinto un romanzo sul rapporto tra genio e follia, sull'arte e le sue conseguenze, sul Male come possibile ispirazione. Alla 57^ edizione del, ildi Confindustria Veneto, sabato sera si è piazzato primo - dopo uno spoglio combattuto - Andrea Tarabbia e il suo Madrigale senza suono (Bollati Boringhieri), senza mettere grandi distanze tra sé e gli altri quattro finalisti, in ordine di arrivo: Giulio Cavalli e Carnaio (Fandango), Paolo Colagrande e La vita dispari (Einaudi), Il gioco di Santa Oca di Laura Pariani (La nave di Teseo) e Francesco Pecoraro con Lo stradone (Ponte alle Grazie). Ha vinto un romanzo che vede protagonista un madrigalista omicida, Gesualdo da Venosa, e le sue memorie, ritrovate da Igor Stravinskij tre secoli dopo. Un ...

