Giuseppe Conte | la bomba di Paragone | Concessione a Bruxelles | vergogna di questo

Scissione Pd - Matteo Renzi accelera e vede Giuseppe Conte. Ha già il nome del suo partito : "Italia del sì" : Mentre Dario Franceschini parla di Scissione "ridicola" e si appella a Matteo Renzi - "Non farlo, il Pd è casa tua" - l'ex premier accelera ed è pronto a incontrare Giuseppe Conte per dargli rassicurazioni sul suo sostegno al governo anche quando dirà addio al partito democratico. Perché così sarà.

Sondaggio Demos di Ilvo Diamanti : Giuseppe Conte - calo di popolarità : perde nove punti : Giuseppe Conte resta il leader più apprezzato ma subisce un crollo di consensi. Secondo il Sondaggio Demos per La Repubblica, infatti, cala la sua popolarità, così come diminuisce la fiducia verso il governo," rispetto a luglio, prima delle dimissioni di Salvini, è scesa al 44%: oltre 10 punti in me

Giuseppe Conte vuole governare da solo : "Niente più triumvirato. Le decisioni saranno solo le sue" : Giuseppe Conte ora che ha fatto il bis non ha alcuna intenzione di dividere il potere, come fece durante l'esecutivo gialloverde. "D'ora in poi - dicono i suoi - i ritmi e il passo saranno dettati dal Presidente del Consiglio. E non ci saranno neppure riunioni di gabinetto con i leader di Pd e M5s.

Giuseppe Conte - svolta storica : il premier alla festa della Cgil con Landini - più rosso di così non si può : Dopo la festa romana di Massimo D'Alema, anche quella pugliese di Maurizio Landini. Il premier Giuseppe Conte, sempre più a sinistra, inaugura il nuovo corso di Palazzo Chigi partecipando, il 22 settembre prossimo", alla manifestazione della Cgil a Lecce e sarà intervistato sul palco del festival de

Giuseppe Conte l'ha preteso : Mario Turco - il sottosegretario "trombettiere" scelto direttamente dal premier : In Parlamento lo chiamano "il trombettiere di Conte". Mario Turco, pugliese come il premier, è uno dei 42 sottosegretari scelti per completare la squadra di governo ed è anche uno dei più chiacchierati (e Contestati). Il senatore grillino si sistemerà a Palazzo Chigi, gomito a gomito con il presiden

Pochi e sfiduciati accolgono Giuseppe Conte ad Accumoli : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si è recato in giornata ad Accumoli, una delle zone colpite dal terremoto nel 2016. Come ha mostrato l’inviato di Tagadà, Luca Sappino, ad accogliere il premier c’era poca gente e non c’è stato nessun bagno di folla. Ed è emerso un certo malContento per il tour del premier.Tanto che, a margine coi giornalisti, Conte si è difeso e ha spiegato: ...

Giuseppe Conte ad Accumoli si difende dalle critiche : "Non è una passerella - conosco i problemi e li stiamo affrontando : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si è recato in giornata ad Accumoli, una delle zone colpite dal terremoto nel 2016. Come ha mostrato l’inviato di Tagadà, Luca Sappino, ad accogliere il premier c’era poca gente e non c’è stato nessun bagno di folla. Ed è emerso un certo malContento per il tour del premier.Tanto che, a margine coi giornalisti, Conte si è difeso e ha spiegato: ...

Terremoto Centro Italia - Giuseppe Conte sulla ricostruzione : “Da dicembre non concederemo più proroghe alle domande” : “Il governo non è intenzionato a concedere nuove proroghe” per presentare le domande per la ricostruzione privata. Così il premier Giuseppe Conte nella sua prima visita ufficiale nelle aree colpite dal Terremoto del Centro Italia del 2016. “Dobbiamo iniziare a dire alle popolazioni interessate – prosegue – che a dicembre scadono i termini per la presentazione delle domande, in particolare per i danni ...

Giuseppe Conte in visita ad Accumoli - il colpo di grazia ai terremotati : "Dovete entrare in quest'ottica" : "Dobbiamo intervenire nell'ottica che per la ricostruzione occorreranno anni, non ne bastano uno o due. Dobbiamo intervenire per superare alcune criticità". Giuseppe Conte, al termine della sua visita ad Accumoli, nelle zone terremotate, avverte i residenti che non sarà veloce la ricostruzione e ann

Giuseppe Conte in visita ad Accumoli - "separato dai terremotati" : il dettaglio - un disastro politico : Che a Giuseppe Conte gli italiani facessero paura lo avevamo capito quando ha rifiutato di andare alle elezioni. Ma ora abbiamo avuto la riprova. Il premier bis, in visita ai terremotati di Accumoli - la prima di diverse tappe colpite dal devastante terremoto del 2016 - si è ben guardato dall'avere

Giuseppe Conte - il sondaggio devastante di Termometro politico : fiducia nel governo e durata - condannato : "Quanta fiducia ha nel nuovo governo di Pd, M5s e LeU guidato da Giuseppe Conte?". Più chiaro di così, non si può. E il sondaggio di Termometro politico andato in onda a Coffee Break su La7 è tanto netto quanto brutale: nessuna, o quasi. Meno del 40% degli italiani si mostra ottimista nei confronti

Giuseppe Conte tra i partecipanti della festa di Massimo D'Alema a Roma : ora si spiegano molte cose : "Sarà la prima festa, il primo evento pubblico del nuovo governo giallorosso". Articolo 1 -Mdp (Movimento Democratico e Progressista) presenta così la festa nazionale dal titolo "Unica", che si terrà a Roma, alla Città dell'Altra Economia dal 18 al 22 settembre. Tra gli ospiti spunta niente di meno

Matteo Salvini furibondo per i messaggi dei leghisti "dispiaciuti" a Giuseppe Conte : Ci sarebbe stata una triangolazione di messaggi tra alcuni leghisti, Giuseppe Conte e Matteo Salvini. Pare che il presidente del Consiglio, secondo quanto riporta La Stampa in un retroscena, abbia confessato a diverse persone di aver ricevuto "diversi messaggini" da alcuni esponenti del Carroccio co

Sondaggio Emg per Agorà - un partito di Giuseppe Conte arriverebbe al 21 per cento : Se il premier Giuseppe Conte fondasse un partito arriverebbe al 21 per cento. A votarlo, tra gli elettori M5s, sarebbe il 17 per cento, contro il 10 degli elettori pentastellati che certamente non lo voterebbero, rivela un Sondaggio Emg Acqua presentato da Fabrizio Masia ad Agorà, su Raitre. Rispett