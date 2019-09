Ci sono almeno 36 dispersi a causa del naufragio di una nave nella Repubblica Democratica

Almeno 50 persone sono morte nel deragliamento di un treno nella Repubblica Democratica del Congo : Il governo della Repubblica Democratica del Congo ha detto che Almeno 50 persone sono morte e altre 23 sono state ferite nel deragliamento di un treno nella provincia di Tanganyika, nel sudest del paese. L’incidente, di cui non si conoscono ancora

Almeno 31 persone sono morte a Kerbala - in Iraq - nei festeggiamenti per la festa musulmana dell’Ashura : Almeno 31 persone sono morte e 100 sono state ferite a Kerbala, in Iraq, durante i festeggiamenti per la festa musulmana dell’Ashura, che ricorda l’uccisione dell’imam al-Husayn ibn Ali, nipote di Maometto, e dei suoi seguaci da parte dell’esercito del

Real Madrid - Bale non si nasconde : “non sono felice di essere rimasto - ma almeno ora gioco…” : Gareth Bale, rimasto al Real Madrid, fa chiarezza dopo le turbolenze dei mesi passati: il gallese non è felice di essere rimasto, ma almeno è ritornato a giocare Il rapporto fra Gareth Bale e il Real Madrid è naufragato negli ultimi mesi. L’esterno gallese, acquistato per 100 milioni dal club spagnolo nel 2013, è stato sempre un membro fondamentale della rosa, fin quando qualche attrito di troppo con Zinedine Zidane e la piazza che ...

A Kabul almeno 16 persone sono morte per l’esplosione di un’autobomba : A Kabul, in Afghanistan, almeno 16 persone sono morte per un attacco terroristico dei talebani: un’autobomba è esplosa vicino a un complesso abitativo nell’est della città, usato da alcune organizzazioni internazionali. Altre 119 persone sono state ferite nell’esplosione; circa 400 residenti

Sparatoria sulla folla in Texas - almeno due morti e 30 feriti. I killer sono in fuga : Gli aggressori hanno sparato a caso sulla folla da un veicolo rubato. Due gli assalti in distinte città distanti tra loro una trentina di chilometri. Trump messo al corrente della situazione

Almeno 250 detenuti sono evasi da un carcere della Papua Occidentale - in Indonesia : Almeno 250 detenuti sono scappati da una carcere della Papua Occidentale – una provincia dell’Indonesia che si trova nell’isola della Nuova Guinea – durante le intense proteste in corso nel paese. Le autorità Indonesiane hanno spiegato che l’evasione di massa è

Almeno 10 persone sono morte in Uganda in seguito all’esplosione di un camion che trasportava benzina : Almeno dieci persone sono morte in seguito all’esplosione di un camion cisterna che trasportava benzina nei pressi del distretto di Rubirizi, nell’Uganda occidentale. Secondo quanto raccontato dalla polizia, l’esplosione è avvenuta dopo che l’autista del camion ha perso il controllo

Almeno 30 persone sono morte nell’est della Cina per il tifone Lekima : Migliaia di voli sono stati cancellati e centinaia di migliaia di persone sono state costrette a lasciare le proprie case

Almeno 34 persone sono morte per una frana in Myanmar : Almeno 34 persone sono morte in Myanmar a causa di una frana provocata da diversi giorni di piogge monsoniche. La frana si è verificata a Ye Pyar Kone, nell’est del paese. Un portavoce dell’amministrazione locale ha detto che finora sono

Almeno 57 persone sono morte in Tanzania a causa dell’esplosione di un’autocisterna : Almeno 57 persone sono morte a Morogoro, città nell’est della Tanzania, a causa dell’esplosione di un’autocisterna che era stata coinvolta in un incidente. Alcuni testimoni hanno raccontato ad Associated Press che dopo l’incidente, avvenuto sabato mattina, decine di persone si

Almeno tremila persone sono state evacuate dopo le esplosioni in un deposito di munizioni in Siberia : Almeno tremila persone sono state evacuate dall’area vicino a dove ieri c’è stata una serie di esplosioni ad Acinsk, in Siberia, la grande regione orientale della Russia. Non ci sono molte informazioni a riguardo, ma si sa che le esplosioni

Almeno 19 persone sono morte nell’esplosione di un’auto al Cairo : La macchina stava viaggiando contromano, quando si è scontrata con altre vetture: per il momento non sembra sia stato un attentato

Nelle Filippine almeno 31 persone sono morte nel rovesciamento di due traghetti in mare : Nelle Filippine almeno 31 persone sono morte nel rovesciamento di due traghetti in mare a causa del cattivo tempo. Gli incidenti sono avvenuti sabato Nelle province di Guimaras e Iloilo e i soccorsi sono proseguiti anche domenica: in tutto sono state