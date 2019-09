C' era una volta il Pd | ecco i finanziatori dei comitati della scissione di Renzi

Arresto ultras Juventus – La testimonianza shock del security manager : “biglietti in cambio di ‘partite tranquille’ - era una mediazione” : Alessandro D’Angelo, security manager della Juventus, ha riportato agli inquirenti alcune testimonianze shock riguardanti i ricatti che gli ultras perpetravano sistematicamente ai danni della società Nella mattinata di oggi, i principali referenti dei gruppi ultras della Juventus sono stati arrestati nell’ambito di un’indagine coordinata dalla procura di Torino. Le accuse sono molto gravi: associazione a delinquere, ...

Amedeo Modigliani torna a Livorno - dal 7 novembre una mostra con i suoi capolavori. Il Comune : “era uno di noi ed è stato il più grande” : Livorno dà gloria soltanto all’esilio e ai morti la celebrità, cantava parlando proprio di lui Vinicio Capossela. Ma Livorno, la sua città, per parecchio tempo si è un po’ dimenticata o comunque non è riuscita a dare gloria al suo cittadino più illustre. Ma ora, a quasi cent’anni dalla morte, lo spirito di Amedeo Modigliani torna con tutta la sua grandezza nella città toscana, dov’è nato, in via Roma, e si è formato: dal ...

CHIARA FRANCINI/ "Frederick Lundqvist? È esagerato. Una volta..." - Vieni da me - : CHIARA FRANCINI a Vieni da me sul fidanzato Frederick Lundqvist: "È esagerato". Da Caterina Balivo parla anche della sua infanzia e del suo ultimo libro...

Claudia Ochoa Félix - è morta di overdose la “Kim Kardashian” dei narcos : era una delle donne più potenti del narcotraffico : Sarebbe stata un overdose a causare la morte di Claudia Ochoa Félix, meglio conosciuta come la “‘Kim Kardashian” del Cartello messicano di Sinaloà. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tribuna, la donna, modella di 34 anni con un grande seguito sui social, aveva partecipato a una festa a base di droga e alcol la notte tra sabato e domenica a Culiacán, la più grande città nello Stato di Sinaloa in Messico, prima di recarsi ...

Ddl Pillon - la ministra della Famiglia Bonetti (Pd) : “Se me ne hanno lasciata una copia? Per quanto mi riguarda resterà nel cassetto” : “Se mi hanno lasciato nel cassetto una copia del ddl Pillon? Non mi sono informata, ma per quanto mi riguarda resterà nel cassetto”. Uno dei primi atti della ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti (Pd) è stato quello di archiviare il provvedimento sull’affido condiviso. A dare l’annuncio è stata lei stessa con un messaggio pubblicato su Twitter. Il testo di legge, a prima firma del senatore leghista ...

Uomini e Donne 2019/2020 - formula vincente non cambia : una real soap opera tra protagonisti storici e new entries : ...

“Allora è così”. Temptation Island - Jessica e Andrea nella bufera. Spunta una nuova prova : La voce era nell’aria. E per dirla tutta, a Temptation Island loro due avevano convinto davvero in pochi. La bomba scoppiata dopo pochi giorni, il tormentone mediatico e i follower della coppia che crescono in maniera esponenziale nel giro di poco. Casualità sui cui tanti non scommetterebbero un centesimo. Forse a ragione. Li avevamo lasciati infatti l’uno lontana dall’altra. Come coppia non erano sopravvissuti a Temptation Island, ...

Maria De Filippi fa una gaffe con Tina Cipollari. Lei : “Sono nera!” : Maria De Filippi scambia Tina Cipollari per Gemma a Uomini e Donne Finalmente è tornato Uomini e Donne per la gioia degli espettatori che nel primo pomeriggio desiderano allegria e spensieratezza e soprattutto vedere la radiosa Maria De Filippi sullo scalino più famoso della televisione italiana. E si è subito partiti bene con una piccola gaffe di Maria De Filippi che ha chiamato Tina Cipollari con il nome di Gemma, la sua acerrima nemica. ...

Agrigento : nube nera su Licata - vasto incendio devasta ex mattatoio comunale : Palermo, 16 set. (AdnKronos) - Un vasto incendio è scoppiato nell’ex mattatoio comunale di Licata, grosso centro dell'agrigentino. Da alcune ore il cielo è oscurato una grossa nube di fumo nero. In passato l'area del mattatoio era stata sottoposta sotto sequestro in seguito ad un esposto presentato

Agrigento : nube nera su Licata - vasto incendio devasta ex mattatoio comunale : Un vasto incendio è scoppiato nell’ex mattatoio comunale di Licata, grosso centro dell’agrigentino. Da alcune ore il cielo è oscurato una grossa nube di fumo nero. In passato l’area del mattatoio era stata sottoposta sotto sequestro in seguito ad un esposto presentato da una associazione. Sul posto decine di uomini dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. Alcuni rinforzi sono arrivati dai distaccamenti di Canicattì ...

Agrigento : nube nera su Licata - vasto incendio devasta ex mattatoio comunale : Palermo, 16 set. (AdnKronos) – Un vasto incendio è scoppiato nell’ex mattatoio comunale di Licata, grosso centro dell’agrigentino. Da alcune ore il cielo è oscurato una grossa nube di fumo nero. In passato l’area del mattatoio era stata sottoposta sotto sequestro in seguito ad un esposto presentato da una associazione. Sul posto decine di uomini dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. Alcuni ...

Isole Tremiti - operaio 67enne cade da tetto e muore : stava riaparando una grondaia : L'uomo ha perso l'equilibrio cadendo da un'altezza di circa 4 metri. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 che hanno fatto il possibile per rianimare la vittima

Giro di Lombardia – Oggi l’ufficialità - l’edizione 113 dedicata a Gimondi : “per papà era una gara speciale” : E’ arrivata l’ufficialità: il Giro di Lombardia dedicato a Felice Gimondi, l’orgolgio della figlia Norma Il Giro di Lombardia si avvicina sempre più: il 12 ottobre i ciclisti si sfideranno per la 113ª edizione, che verrà intitolata a Felice Gimondi. Adesso è ufficiale: Mauro Vegni nella conferenza stampa di presentazione ha svelato che Il Lombardia sarà dedicato all’ex campione italiano scomparso esattamente un mese ...

Una vita - anticipazioni : la domestica Maria affermerà di essere la madre di Casilda : Le anticipazioni di Una vita, la soap spagnola firmata da Aurora Guerra, raccontano che per il telespettatori italiani ad ottobre ci saranno molte sorprese. Nelle prossime settimane ci sarà un nuovo personaggio, Maria, che affermerà di essere la madre di Casilda Escolano. Acacias 38: nelle trame di ottobre spazio a Rosina Tutto avrà inizio quando Rosina Rubio prenderà la decisione di dare in affitto il suo appartamento Acacias 38, a Higinio ...