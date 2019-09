Salute | oltre 60 tipi di tumori possono colpire i bimbi

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 15 settembre 2019) Sono circa 60 ie i sottodi cancro chei bambini – leucemie, sarcomi ecerebrali – e le cure disponibili sono molto inferiori rispetto a quelle per gli adulti. L’iniziativa “Accendi d’Oro, Accendi la Speranza”, che si terrà da lunedì 23 a domenica 29 settembre nell’ambito del Settembre d’Oro mondiale dell’oncologia pediatrica, intende accendere i riflettori sul tema. In Europa e nel mondo, ogni tre minuti ad un bambino viene diagnosticata la malattia: in Italia sono circa 2.200 le nuove diagnosi ogni anno, ma un bambino su 5 non ha una terapia disponibile. Durante tutto il mese di settembre centinaia di luoghi nel mondo saranno illuminati di luce dorata, e milioni di persone indosseranno un “Nastrino dorato”. In italia le iniziative, a cura dell Fiagop e delle federate, sono concentrate ...

