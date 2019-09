Renzi verso l’addio al Pd | gruppi parlamentari pronti

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 15 settembre 2019) Sarebberoi nuoviani: Matteopotrebbe tenerli a battesimo, alla Camera e al Senato, dopo averne parlato anche con il premier Giuseppe Conte e anche con Luigi Di Maio. Perche', questa la premessa fatta da piu' di una fonteana, nascerebbero non contro il governo, ma a suo sostegno. E sarebbero l'embrione di quella che iani definiscono la "separazione consensuale" dal Pd, che potrebbe dare il via (magari alla Leopolda, ma niente e' deciso) alla nascita di quella chechiama una nuova "casa": "Non un partitino del 3% o una 'cosa' ma un soggetto largo".In questo senso isarebbero solo un primo step, un passaggio che potrebbe portare anche all'ingresso in maggioranza di nuovi, con cui ci sarebbero stati contatti. Alla Camera ci sarebbero gia' i venti deputati necessari alla nascita di un gruppo, il cui volto ...

lorepregliasco : L'accelerazione di #Renzi verso un nuovo partito ha due possibili effetti: - indebolirà il governo, con una maggio… - ilfogliettone : Renzi verso l'addio al Pd, pronti i gruppi parlamentari - - ToniMarino59 : @laura_ceruti @AndreaOrlandosp Dal mio Twitter ha letto una accusa di colpa verso Renzi ? Legga meglio. I giornali… -