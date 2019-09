Dybala non vede l' ora di trovare il suo spazio alla Juve | Bentancur pronto per l' Atletico

Juventus - Conte avrebbe detto all'Inter di non perdere tempo per l'acquisto di Dybala : Il calciomercato estivo si è chiuso il 2 settembre nella maggior parte dei campionati europei (esclusa la Premier League dove è terminato l'8 agosto). La Serie A ha regalato sicuramente importanti acquisti, in particolar modo da parte delle candidate alla vittoria del campionato italiano. Juventus, Napoli ed Inter hanno investito rispettivamente su giocatori come de Ligt, Lozano e Lukaku, incrementando inevitabilmente il livello tecnico delle ...

L'Inter è stata sicuramente la grande protagonista della sessione estiva di calciomercato. I nerazzurri hanno completamente rivoluzionato la rosa, seguendo anche le indicazioni del nuovo tecnico, Antonio Conte. L'ex allenatore del Chelsea, d'altronde, prima di accettare la proposta del club meneghino ha preteso delle garanzie dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, con il quale ha collaborato ai tempi della Juventus qualche anno fa. Il

Fabio Paratici fa il punto sul mercato della Juventus: non servono altri difensori per sostituire l'infortunato Chiellini e Dybala resterà in bianconero "Ci dispiace per Giorgio Chiellini, prima di tutto per la persona che è e per l'importanza che ha nel club. Siamo una squadra attrezzata, con una ottima rosa. abbiamo i giocatori e le persone preposte a sostituirlo nel migliore dei modi". Con queste parole,

Paratici : “Dybala non andrà via in questa sessione di mercato” : Ai microfoni di Sky il ds della Juventus, Fabio Paratici. Sull’assenza di Chiellini e sulle possibili conseguenze sul mercato: “Intanto è chiaro che ci dispiace moltissimo per Giorgio, per la persona che è e l’importanza che ha nel club, non solo nella squadra, ma siamo una squadra attrezzata, una grande squadra con una grande rosa. Abbiamo giocatori e persone preposte a sostituirlo nel migliore dei modi” Ci saranno altre ...

La Juventus, in questi giorni, sta cercando di fare le ultime operazioni di mercato. In particolare la speranza sarebbe quella di cedere qualche giocatore che rischia di essere escluso dalla lista Champions. Al momento tutte le situazioni dei sembrano essere in stand-by. Infatti, la Roma ha preso Smalling e perciò ha abbandonato la pista Rugani. Mentre Mandzukic non sembra intenzionato ad accettare la corte del Paris Saint Germain. Poi c'è da

Sono giorni molto intensi per Fabio Paratici che sta cercando di sfoltire la rosa della Juventus. I nomi che in queste ultime ore sembrano essere al centro del mercato sono quelli di Paulo Dybala, Daniele Rugani e Merih Demiral. Il numero 10 juventino, nella sfida contro il Parma, non è sceso in campo ed è rimasto in panchina per 90 minuti. Questo ha riacceso le voci di mercato intorno a Paulo Dybala e si torna a parlare di una possibile

Paratici : «Dybala non è in panchina per il mercato. Icardi? Contenti dei nostri attaccanti» : Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha parlato a Sky Sport poco prima del debutto in Serie A contro il Parma. “La presenza in panchina di Dybala non è legato al mercato. Lui è il numero 10 della Juventus. Siamo Contenti che sia con noi. De Ligt e Rabiot in panchina? È successo spesso, anche con Allegri, che i nuovi hanno cominciato in panchina”. «Icardi? Siamo Contenti degli attaccanti che abbiamo. Potete interpretare ...

Tuttosport : Paratici ha preparato la 9 per Icardi. Ma restare con Dybala e Higuain non è una sciagura : Continua ad essere incerta la situazione di Icari, o meglio è certo che non si sappia che fine farà. Per adesso Maruo aspetta per capire se la Juve terrà fede alle promesse e verrà come un principe azzurro a cavallo a salvarlo dall’Inter. A Torino lo vorrebbero, tanto è vero che gli hanno tenuto libera la maglia numero 9, ma non è tutto così semplice. L’edizione odierna di Tuttosport ricorda le parole dei Nedved per cui la Juve non ...

Juve - Nedved : 'Non è un momento di transizione e Dybala non può mai essere un problema' : Mancano poco più di 24 ore alla riapertura del campionato, con la Juventus che domani alle ore 18 incontrerà il Parma al Tardini orfana del suo condottiero, alle prese con la polmonite. Oggi Maurizio Sarri si sarebbe dovuto presentare alla conferenza stampa della vigilia, ma al suo posto ha parlato Pavel Nedved per inaugurare al meglio la nuova stagione. In prima battuta, il vicepresidente ha ribadito che il tecnico tornerà solo dopo la pausa ...

La Juventus, in questi giorni, sta cercando di sistemare le ultime cose sul mercato per poter consegnare a Maurizio Sarri una rosa un po' più snella per evitare tagli nella lista Champions. Il primo giocatore che sarebbe in procinto di lasciare i bianconeri è Daniele Rugani. Infatti, nella giornata di ieri la Juve avrebbe incontrato la Roma proprio per parlare del difensore toscano.

La Juventus sfrutterà le prossime settimane per sfoltire un po' la sua rosa. Al momento i nomi che sembrano essere in cima alla lista dei partenti sono quelli di Daniele Rugani, Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain. Non è totalmente da escludere nemmeno una cessione di Paulo Dybala ma la sua situazione è un po' diversa rispetto ai compagni. Infatti, la Joya avrebbe una voglia di Juve e di restare a Torino. Il numero 10 Juventino anche ieri sera,

Moggi : 'Dybala non è un problema - può restare con Higuain' : La Juventus potrebbe regalare qualche novità sul calciomercato in queste ultime due settimane di trattative estive. Resta però l'esigenza principale di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori, come conferma anche l'ex direttore generale bianconero Luciano Moggi, che in un'intervista a Tuttomercatoweb.com, ha parlato di molti argomenti, dall'Inter alla Juventus fino a soffermarsi sui singoli casi di mercato come Icardi, Higuain e ...

Tuttosport : Lo scambio Icardi-Dybala non è scontato. Ci sono fattori umani da non sottovalutare : Il rinnovo di Dzeko con la Roma rappresenta una possibilità in più per Icardi di finire alla Juventus in uno scambio con Dybala, scrive Tuttosport. Ma la trattativa al momento non esiste. E’ solo “coltivata in modo indiretto”. I club, al momento, non si sono parlati. E non sono da trascurare i fattori umani che possono incidere sull’affare. La situazione è questa, scrive il quotidiano: Icardi aspetta la Juventus, che ...

Maurizio Sarri, al termine del match amichevole tra Atletico Madrid e Juventus, terminato 2-1 in favore dei Colchoneros, ha ammesso: "Mercato? A volte leggo di scelte di Sarri o di Paratici. Avete in mente la rosa della Juve? Così bisogna fare 6 tagli per la lista Champions e questo non l'ho letto mai da nessuna parte. Altrimenti […]"