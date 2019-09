Decreto sicurezza | da Pontida Salvini avverte | “Se lo cancellano faremo un referendum”

Oscar Farinetti a Global inclusion : “Decreto sicurezza bis? Come le leggi razziali del ’38. Scampato pericolo gravissimo” : Oscar Farinetti, fondatore di Eataly, tra gli ospiti della prima edizione di Global inclusion – Generazioni Senza Frontiere”, manifestazione no profit dedicata all’inclusione sul lavoro voluta e promossa da Newton, società leader nella consulenza, formazione ed organizzazione di eventi, ha espresso la sua opinione sul vento che deve soffiare per avere ricchezza in termini di biodiversità culturale: “Un vento diverso da ...

Migranti : Steier (Lifeline) - ‘nuovo Governo abroghi subito Decreto sicurezza’ : Palermo, 11 set. (AdnKronos) – “Il nuovo Governo abroghi al più presto il Decreto sicurezza”. E’ l’auspicio di Axel Steier, il responsabile della ong tedesca Lifeline, che nelle scorse settimane aveva salvato in mare un centinaio di naufraghi sulla nave ‘Eleonore’. “Sono molto curioso di sapere come si comporterà il nuovo esecutivo Conte – dice all’Adnkronos – Ma mi auguro ...

Governo - De Falco : “Decreto sicurezza bis va demolito”. Ma non chiarisce se voterà la fiducia : “L’annuncio della parziale rivisitazione del decreto Sicurezza bis, sembra ritrovare la medesima insufficienza e genericità, poiché quelle norme, creando un contrasto insanabile con le norme internazionali, devono essere disapplicate. Se l’intervento demolitorio fosse minimale, sarebbe del tutto insoddisfacente, anche rispetto ai semplici ma fondamentali rilievi mossi dal presidente della Repubblica”. Lo ha detto Gregorio De ...

Giuseppe Conte - promessa a Sergio Mattarella : "Modifiche al Decreto sicurezza di Salvini" : Deciso e decisivo passo indietro di Giuseppe Conte su Sicurezza e immigrazione. Rinnegando di fatto i provvedimenti del governo precedente da lui stesso guidato, a Montecitorio, durante il discorso per il voto di fiducia all'esecutivo giallo-rosso, il premier ha annunciato una revisione del decreto

Conte : «Cambiare il patto di stabilità europea. Basta proclami - saremo miti. Stop all'Iva e giù il cuneo - rivedremo il Decreto sicurezza» Diretta : É finito alle 12.35 il discorso alla Camera del premier Giuseppe Conte che aveva preso la parola alle 11.10. Quattordici le interruzioni sopportate dal primo ministro, con il presidente...

Luciana Lamorgese e Giuseppe Conte - il piano per compiacere il Pd : smontare il Decreto Sicurezza : Il Viminale, ora che deve fare i conti con il Pd, è a un bivio. Luciana Lamorgese, da poco ministro dell'interno, non ha nascosto la volontà di seguire alcuni passi della linea politica di Matteo Salvini. Volontà però che ad oggi deve essere smorzata, perché dall'altra parte delle trattative c'è un

Ong Mediterranea denuncia : «Abusi e omissioni». Accuse al Decreto sicurezza bis : L’Ong parla di «sette giorni di abusi e omissioni» nel braccio di ferro col Viminale per far sbarcare 98 migranti, tra cui 22 bambini. Ancora una volta finiscono sotto accusa i decreti sicurezza di Salvini

Migranti : Mediterranea - 'a chi serve spettacolo cattiveria? Decreto sicurezza illegittimo' : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - "Stanotte sulla Mare Jonio il temporale ha terrorizzato i 31 naufraghi ancora a bordo. Lampi, tuoni e vento forte sono bastati per farli iniziare a tremare. Sono persone traumatizzate da un vissuto di violenze e torture di cui portano i segni addosso, e da una tragica t

Migranti : Cgil - per vera discontinuità abrogare Decreto sicurezza : Roma, 30 set. (AdnKronos) – ‘Le immagini del trasbordo dei 64 profughi, donne, bambini e ammalati, recuperati da un gommone alla deriva e messi in salvo dalla nave Mare Jonio, siano il monito per una vera discontinuità con le politiche finora messe in campo in tema di immigrazione”. Lo afferma il segretario confederale della Cgil, Giuseppe Massafra, in una nota. Per il dirigente sindacale ‘il decreto sicurezza è ...

Altolà Di Maio : «Senza nostre proposte si torna al voto. Niente modifiche al Decreto sicurezza» : Ricominciate le consultazioni. Giorgia Meloni e Matteo Salvini disertano il faccia a faccia con il premier incaricato. Per la Lega in forse Quota 100 e autonomie. Conte incassa l’incoraggiamento del presidente della commissione Ue Juncker