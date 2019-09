Da Traditori a Carola | otto parole scelte da Matteo Salvini a

Fonte : agi

(Di domenica 15 settembre 2019) Sulle note dell'aria 'Nessun dorma',è salito sul palcoscenico di Pontida per parlare a popolo della Lega. Ecco cinque pillole estratte dal suo discorso."La politica senza cuore e senza passione è solo uno scambio di merce e di poltrone, e qua non ci sono poltronari, ma solo donne e uomini con dei valori. Vi invito ad essere determinati, coraggiosi e ad esercitare pazienza perché non possono scappare dal voto all'infinito. Rispondiamo con il sorriso a chi viene a provocare, a chi insulta e minaccia, vuole imbavagliare un popolo e un'idea. Non vogliamo elemosina ma lavoro per i nostri figli, su questo sfideremo inei palazzi. E' il momento di aprire le porte della Lega agli italiani di buona volontà schifati dal tradimento di chi ha svenduto il Paese". Conte "Un servitore di due padroni, presidente buono per tutte le stagioni. ...

