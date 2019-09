Spal | Semplici | “è arrivato il momento di fare punti”

Spal - Semplici : “il Bologna ha avuto più occasioni di noi” : Sconfitta per la Spal nella gara di campionato contro il Bologna, ecco le dichiarazioni di Semplici in conferenza stampa: “il Bologna ha avuto più occasioni di noi, ma comunque anche noi abbiamo creato qualcosa. Sicuramente loro hanno meritato più di noi. Abbiamo fatto bene alcune cose, abbiamo subito il loro valore ma tutto ciò fa parte della crescita di una squadra. Stiamo cercando di trovare un nuovo equilibrio, secondo me stasera ...

Bologna-Spal - Semplici in conferenza : “Voglio vedere una squadra spensierata. Su Petagna…” : Bologna-Spal è l’anticipo del venerdì della seconda giornata di Serie A. conferenza stampa della vigilia per il tecnico dei ferraresi Leonardo Semplici, queste le sue parole. “Contro il Bologna voglio vedere una Spal spensierata, compatta e di personalità. I miei ragazzi non possono arrivare a questa partita al 100 per 100 delle loro possibilità ma devono rendere al 110 per 100 per poter uscire da Bologna con un risultato ...

Spal-Atalanta - Semplici alla vigilia : le parole del tecnico nerazzurro in conferenza : Esordio in campionato non semplice per la Spal di Leonardo Semplici. I biancazzurri ospiteranno domani la temibile Atalanta di Gian Piero Gasperini. Queste le parole nella consueta conferenza stampa della vigilia da parte del tecnico Leonardo Semplici. “Non è necessario mettere in evidenza i valori dei nostri avversari. Stesso gruppo da anni, rinforzato con alcuni innesti importanti, per ben figurare in Champions League. Sarà ...

Spal - Semplici : “Forbice tra grandi e piccole si è allargata. Sul mercato…” : “La forbice fra grandi squadre e piccole si è allargata. Sono arrivati grandi calciatori e grandi allenatori, questo rende il campionato più affascinante ma guardando alla nostra realtà andarsi a confrontare con società del genere sarà difficile, così come ripetere vittorie come quelle dell’anno scorso con Lazio, Roma o Juve“. Sono le parole del tecnico della Spal Leonardo Semplici ai microfoni di Sky Sport. ...

Spal - tegola per Semplici : lungo stop per Fares [DETTAGLI] : lungo stop in vista per Mohamed Fares. La Spal rende noto che, in seguito all’infortunio rimediato nel corso della gara amichevole di giovedì contro il Cesena, l’esterno ha svolto gli esami strumentali che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni il giocatore sarà sottoposto ad intervento chirurgico.L'articolo Spal, tegola per Semplici: lungo stop per Fares [DETTAGLI] sembra ...

Diretta Cesena Spal/ Risultato live : i rinforzi e la rivelazione di Leonardo Semplici : Diretta Cesena Spal: info streaming video tv del match amichevole, in programma oggi 8 agosto 2019 al Dino Manuzzi. I rinforzi e la rivelazione di Semplici.

Spal - l’annuncio di Semplici sul futuro : “un’altra salvezza e poi vado via” : Sta per iniziare un’altra stagione in casa Spal, il club è reduce da campionati importatissimi che hanno portato prima la promozione in massima categoria e poi le salvezze, merito anche e soprattutto del tecnico Semplici, adesso l’obiettivo è quello di confermarsi. Nel frattempo arrivano importanti indicazioni dell’allenatore anche sul futuro in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’: «Ancora non ho ...

Diretta Spal Virtus Bolzano/ Risultato live : prima amichevole per Semplici : Diretta Spal Virtus Bolzano streaming video e tv: cronaca e Risultato live della prima di due partite amichevoli giocate dalla squadra estense.

Spal - Berisha dal ritiro : “vi svelo cosa ci chiede Semplici” : “Ho passato tre anni molto belli con l’Atalanta, abbiamo fatto ottime cose e le portero’ con me. Ora voglio dare il mio contributo alla Spal: c’e’ tanta voglia di lavorare bene, siamo fiduciosi di poter fare un bel campionato”. Sono le dichiarazioni del nuovo portiere della Spal Etrit Berisha dal ritiro estivo, il portiere si candida ad essere protagonista. “cosa ci chiede Semplici? Sono cambiate ...