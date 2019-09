Sara Di Pietrantonio e le altre vittime di femminicidio in attesa di giustizia

Fonte : vanityfair

(Di sabato 14 settembre 2019) L’assassino diDi, il suo ex fidanzato Vincenzo Paduano, è stato condannato all’ergastolo. È una sentenza storica. Ad emetterla è stata la seconda Corte d’Assise d’appello di Roma al termine del nuovo processo di secondo grado. La Suprema Corte ha ritenuto il reato di stalking non assorbito in quello di omicidio, da qui l’inasprimento della pena che nel primo processo era stata fissata a trent’anni. Era il 29 maggio del 2016 quando, studentessa di 22 anni, venne prima strangolata poi data alle fiamme in via della Magliana a Roma. Paduano, fermato poco dopo, confessò di aver commesso l’omicidio «per gelosia». «Aver eliminato in appello bis lo sconto di pena è stata una “vittoria” per tutti i famigliari condannati all’ergastolo del dolore senza alcun processo», commenta al telefono Vera Squatrito, mamma di ...

MichelaMarzano : La Corte d’assise d’appello di Roma, ritenendo che il reato di stalking non fosse assorbito in quello di omicidio,… - Agenzia_Ansa : Uccise e bruciò l'ex fidanzata Sara Di Pietrantonio, condannato all'ergastolo Vincenzo Paduano #ANSA - TestiFra : RT @MichelaMarzano: La Corte d’assise d’appello di Roma, ritenendo che il reato di stalking non fosse assorbito in quello di omicidio, ha c… -