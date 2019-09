Così Fred De Palma domina la classifica con il bachaton

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 14 settembre 2019) Paolo Giordano Pian pianoDefinisce la volata estiva in testa al gruppo, visto che è praticamente primo in quasi tutte le classifiche (da quella dei singoli Fimi fino a YouTube) e anche in radio vola alto. Il suo tormentone estivo è stato Una volta ancora, cantato (come l'anno scorso in D'estate non vale) con la sensuale Ana Mena. L'hanno prodotto Takagi&Ketra, che sono la coppia d'oro del nostro pop: «A loro è venuta l'idea di mescolare la bachata con il reggaeton e io l'ho trovato geniale», ha spiegato lui durante la presentazione del suo nuovo disco, che si candida a essere uno dei più venduti e ascoltati del momento. Si intitola con un neologismo che ha creato proprio lui ed è «Uebe». «È la storpiatura di baby e vorrei che rappresentasse questo nuovo genere. Mi fa piacere pensare che il mio vocabolo possa servire a individuare un nuovo tipo di musica», ha ...

