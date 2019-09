Caccia | il Wwf Calabria | “Il tar cancella due specie dall’elenco di quelle cacciabili”

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 14 settembre 2019) “In seguito al ricorso presentato dalle Associazioni Ambientaliste WWF, LIPU (Avv. Angelo Calzone) e LAC (Avv. Fabio Spinelli), contro il calendario venatorio emanato con delibera del 26 luglio dalla Regione, la prima sezione del TAR della, con ordinanza del 13 settembre scorso, ha accolto il ricorso nella parte in cui contestava l’inserimento tra lebili, di due uccelli, Il Moriglione e la Pavoncella. Le dueerano infatti state giudicate in stato di rarefazione a livello europeo e oggetto pertanto di un’apposita raccomandazione inviata dal Ministero dell’Ambiente a tutte le Regioni. In sostanza, con la sospensione della Delibera Regionale e l’allegato calendario venatorio, queste dueprima condannate alla fucilazione, da oggi sono protette. Questi i fatti. Non stupisce più di tanto l’arrampicata sugli specchi di certe associazioni ...

stefimocellin : RT @WWFitalia: Domenica #15settembre si apre la #caccia al via la consueta strage degli innocenti almeno 7 le #Regioni alle quali il @WWFit… - habitat66_diego : RT @WWFitalia: Domenica #15settembre si apre la #caccia al via la consueta strage degli innocenti almeno 7 le #Regioni alle quali il @WWFit… - zazoomblog : Caccia WWF: “Domenica al via la stagione venatoria e la consueta strage degli innocenti: almeno 6 regioni da cartel… -