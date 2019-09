Le Cirque du Soleil a Roma nel 2020 con TOTEM

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 13 settembre 2019) Ledutornerà anel, dal 1 al 19 aprile, al Grand Chapiteau di Tor di Quinto. Il circo più prestigioso del mondo è stato al'ultima volta nel 2017, con Almaluna, ma ogni spettacolo è straordinariamente unico. Aad aprilerappresenteràuno degli spettacoli più avanguardistici tra i loro show, con un cast di quasi 50 artisti tra acrobati, attori e musicisti. Ledunasce nel 1984 con soli 20 artisti di strada, ha le sue origini in Canada, tuttora la sede è in Quebec. Oggi è composto da 1.300 artisti, provenienti da più di 50 diversi paesi, e da oltre 5.000 dipendenti. Questa grande compagnia circense-teatrale ha raggiunto 100 milioni di spettatori approdando in 6 continenti, attualmente ha 26 spettacoli unici realizzati. La loro missione, come dichiarano sulla pagina Facebook è : "invocare l'immaginazione, provocare i sensi ed ...

aestheticdream6 : @green_miharu È arrivato il cirque du soleil - mikilasosta : Il ministro degli esteri si e già presentato. Il Cirque du Soleil torna in Italia - yesukaru : MA CHE STIAMO SXHERZANFO MA SI GIOCA CON I SENTIEMNYTI DELLA GENTE QU I SIAMO FJNITI AL CIRQUE DU SOLEIL MA SCUSATR… -