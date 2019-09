Lady Gaga e il potere del make up

Uno scherzo le presunte cover e tracklist del nuovo album di Lady Gaga - atteso per la primavera 2020 : L'indiscrezione ha attirato subito l'attenzione dei fan, ma più che da prendere con le pinze è da considerarsi un mero esercizio di ironia: dopo la notizia che l'uscita del nuovo album di Lady Gaga è prevista per la prossima primavera, sono spuntate in rete le presunte cover e tracklist del disco. A diffondere l'immagine è Grimes, cantante e musicista canadese, al secolo Claire Elise Boucher, accreditata da recenti rumors come una delle ...

Fra Lady Gaga e Bradley Cooper spunta Angelina Jolie : Ora sembra essere certo. Non è Lady Gaga la nuova fiamma di Bradley Cooper, bensì Angelina Jolie. Proprio in questi giorni, infatti, i due sarebbero stati avvistati in atteggiamenti piuttosto intimi. Dopo l’uscita del film A star is born, tutti eravamo convinti che la stravagante pop star americana fosse stata la causa della rottura tra l’attore e la bella top modella Irina Shayk. Poi, Lady Gaga è stata paparazzata in intimità con ...

“Bradley Cooper non sta più con Lady Gaga ma con Angelina Jolie” : l’indiscrezione : Non solo tra Bradley Cooper e Lady Gaga è già finita, ma l’attore e regista avrebbe già una nuova fiamma. Che è nientemeno che Angelina Jolie, l’ex moglie di Brad Pitt. È questo l’ultimo gossip che ha conquistato l’attenzione dei tabloid americani dopo che il sito New Idea ha lanciato lo scoop, citando fonti vicine alla coppia. L’ipotesi una relazione tra i due attori si basa però tutta su un fatto che potrebbe ...

Lashawn Daniels è morto : ha firmato i successi di Michael Jackson e Lady Gaga : È morto a 41 anni Lashawn Daniels, autore di alcuni dei più grandi successi dei più famosi artisti di sempre, noto anche come Big Shiz. Michael Jackson, Beyoncè, Lady Gaga, Whitney Houston e Jennifer Lopez sono solo una piccola parte dei nomi illustri che si sono affidati a lui nel corso della loro carriera per scalare le classifiche. Ad annunciare la scomparsa è stato il suo agente JoJo Panda che ha spiegato che Daniels è deceduto martedì ...

Tragico incidente stradale - morto Lashawn Daniels autore di Lady Gaga e Beyonce : Big Shizz, produttore e cantautore, è morto in un incidente stradale nella Carolina del Sud. Aveva scritto le canzoni più famose di artisti come Lady Gaga, Beyoncè e Jennifer Lopez, È morto tragicamente all’età di 41 anni il musicista statunitense Lashawn Daniels, per tutti Big Shizz. Il produttore nato nel New Jersay è stato vittima di un fatale incidente d’auto avvenuto nella notte del 3 settembre scorso nella Carolina del Sud. A ...

Un nuovo amore per Lady Gaga? Avvistata insieme a Dan Horton a un concerto dei The Cure : Una fonte vicina a Lady Gaga avrebbe confermato la relazione con Dan Horton, ingegnere del suono che da qualche tempo avrebbe rapito il cuore della stella di "A Star is Born". Ci sono diversi rumor, ancora non confermati, sulla vita privata di Lady Gaga. L’artista vincitrice di un Premio Oscar avrebbe trovato l’amore, come ha riportato il magazine E!news, e non si tratterebbe di Bradley Cooper ma di Dan Horton. Lui è un ingegnere ...

Il ballo di Lady Gaga al concerto dei Cure con la dedica su Instagram : “Quando la musica è magica” (video) : Vedere il ballo scatenato di Lady Gaga al concerto dei Cure potrebbe non sorprendere, del resto Stefani Joanne Angelina Germanotta ha sempre dimostrato di avere il cuore che pulsa a tempo di rock. Ce ne eravamo accorti quando, durante i Grammy Awards 2017, la popstar ha cantato Moth Into Flame sullo stesso palco dei Metallica, ma anche nel 2016, quando Lady Gaga ha intonato Black Dog dei Led Zeppelin acapella nello show radiofonico di ...

Lady Gaga e Dan Horton - l’amore cresce (ed è rock) : 1. Non avere paura di sembrare diversa2. Definisci una tua identità3. Indossa quello che più ti piace4. Mai sottovalutare il potere della musica5. Ama incondizionatamente te stessa6. Circondati di persone che ti vogliono bene7. Caccia allo scoperto i tuoi lati nascosti8. Punta in alto9. Promuovi una community10. La vera ricchezza non sono i soldiLa love story tra Lady Gaga e Dan Horton prosegue a gonfie vele. O meglio, a passi di danza. La ...

Lady Gaga, Ariana Grande e Lizzo hanno aderito alla campagna "Bans Off My Body" di Planned Parenthood per sensibilizzare sulle restrizioni all'aborto negli Stati Uniti. Sono solo altre 3 dei 140 musicisti che hanno deciso di supportare la causa, tra cui Nicki Minaj, Miley Cyrus, Demi Lovato, Dua Lipa, Billie Eilish, HAIM, John Legend, Bon Iver, Beck, Kacey Musgraves, Hayley Kiyoko e Sleater-Kinney. Gli artisti sono stati ...

Lady Gaga e Bradley Cooper insieme? Ci sono nuovi indizi : La presunta relazione tra Bradley Cooper e Lady Gaga continua a far discutere e in tanti sotto uno degli ultimi post della cantante premio Oscar si sono chiesti se non ci fosse anche lui in quel momento. Nonostante le smentite, la presunta liason tra Lady Gaga e Bradley Cooper è ancora sulla bocca di tutti. sono passati molti mesi da quando si è scatenato il gossip sulla coppia, merito del capolavoro premio Oscar “A star is born.” ...

