Koulibaly | “Napoli non ti tollera | ti ama! Autogol? Mi sono ripreso in fretta Quel

Accuse fidanzata Malcuit - il procuratore : “Napoli non è razzista - lo può dimostrare Koulibaly…” : “Il messaggio della fidanzata di Malcuit? Non le ho parlato, ma la situazione l’ha sistemata in fretta il club. I social sono fatti cosi’, se non vuoi rischiare di essere offeso non devi esserci perché c’è gente cattiva che si nasconde e prova sempre a farti male. Sappiamo tutti che Napoli non è razzista, il primo che può dimostrarlo è Koulibaly con tutto ciò che gli è successo“. Queste le parole di Bruno ...