Fifa 20 | prime impressioni

Fifa 20 : ecco le prime immagini del logo - le maglie e i volti della Juventus (Piemonte Calcio) : Sono apparse in rete le prime immagini delle divise, del logo e dei volti di alcuni giocatori del Piemonte Calcio, la squadra fittizia che quest'anno rappresenterà la Juventus in FIFA 20.Come probabilmente saprete già, quest'anno la Juventus ha firmato un accordo esclusivo con Konami, grazie alla quale sarà presente in forma ufficiale solo in PES 2020. I giocatori di FIFA invece si dovranno accontentare di una versione alternativa, non ...

EA Sports mette a disposizione due pacchetti regalo riservati agli abbonati Twitch Prime/Amazon Prime Per ottenerli bisogna eseguire i seguenti passaggi Collegare l'account EA con quello Twitch Prime tramite il seguente link: https://Twitch.amazon.com/Prime/loot/Fifa19 Accedere a Twitch e richiedere il pacchetto Accedere a FUT e riscattare il pacchetto entro il 9 agosto

EA Sports ha annunciato attraverso i profili social che durante la diretta della fase finale della Fifa eWorld Cup, domenica 4 agosto, verrà mostrato in anteprima il Gameplay di Fifa 20! Sarà possibile seguire l'evento sui canali Twitch e Youtube ufficiali di EA Sports Fifa, a partire dalle 16 ora italiana

EA Sports pochi istanti fa ha ufficializzato le prime quattro carte Ones To Watch ( OTW ). Inoltre è stato comunicato che il prossimo 31 Luglio saranno divulgate alcune notizie ufficiali riguardanti la modalità FIFA 20 Ultimate Team. Eden HazardLuka JovicJoao FelixThorgan Hazard FIFA 20 è atteso il 27 Settembre 2019 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

