«Per mio figlio disabile il sostegno a scuola è un terno al lotto»

Claudia Lai - prima foto dopo la chemio Per la moglie di Nainggolan : Trascorso un travagliato anno all'Inter, il belga Radja Nainggolan è tornatoin prestito al Cagliari, squadra che l'aveva lanciato nel calcio italiano, anche per stare vicino alla moglie Claudia Lai, conosciuta proprio in Sardegna e da mesi in lotta contro un tumore.Sui social la signora Nainggolan ha pubblicato la prima foto post-chemioterapia.prosegui la letturaClaudia Lai, prima foto dopo la chemio per la moglie di Nainggolan pubblicato su ...

Biagio Antonacci : "Mio fratello" citata Per plagio/ Simile a Sogno d'amore di De Luca : Biagio Antonacci: "Mio fratello" citata per plagio: secondo il musicista Lenny De Luca è troppo Simile alla sua "Sogno d'amore"

Biagio Antonacci - la Siae blocca la distribuzione dei diritti di Per mio fratello : Non si è ancora risolta la controversia per plagio che coinvolge Biagio Antonacci con la sua canzone Mio fratello e il musicista Lenny de Luca. Dopo la diffida di diversi mesi fa, è arrivata anche l’azione preventiva della Siae che ha deciso di sospendere la distribuzione dei diritti d’autore, deliberando “l’accantonamento” dei “proventi maturati e maturandi”, della canzone uscita nel 2017, fino alla ...

La moglie di Nainggolan racconta il tumore : "Il mio Periodo più buio" : “Una foto in bianco e nero per raccontare la mia storia, fermare tutto e subito per ricordare un momento in particolare, il periodo più buio della mia vita”. È la didascalia che accompagna l’ultimo post su Instagram di Claudia Lai, la moglie del giocatore del Cagliari, ex Inter e Roma, Radja Nainggolan, affetta da un tumore al seno. La donna ha pubblicato un'immagine in cui è ritratta con i capelli rasati, a due mesi esatti dall’11 ...

Michelle Hunziker - la scenata di gelosia contro una ragazza ubriaca : “Ma come ti Permetti di toccare mio marito?” : Michelle Hunziker è una donna gelosa e non ha paura ad ammetterlo, come lei stessa ha detto in un’intervista al settimanale Oggi a cui ha raccontato un episodio a riguardo, che la vede protagonista assieme al marito Tomaso Trussardi. “Sono gelosa, di brutto, è più forte di me anche se negli anni ho imparato a controllarmi.Ma anche Tomaso è geloso ed è normale così”, ha confidato la showgirl svizzera che si prepara a condurre ...

Ha vinto il più alto premio della storia al SuPerenalotto ma non si è mai fatto vivo : adesso i 209 milioni rischiano di tornare allo Stato : E’ in assoluto il vincitore più fortunato e – almeno teoricamente – più ricco della storia della lotteria in Italia, ma a ritirare il suo premio milionario non si è ancora presentato. A dare notizia di questa vicenda che sta facendo scalpore in tutta la penisola è il quotidiano “il Giorno“. La tabaccheria in cui è Stato venduto il tagliando da 209 milioni si trova a Lodi, ed è il bar tabacchi Marino. Il fatidico e ...

Fabrizio Corona rinviato a giudizio Per la frase contro Selvaggia Lucarelli «anni che vuole il mio corpo e io non glielo do» : «Io penso che abbia accanimento e frustrazione contro di me, e anche un po' di gelosia perché non ci sono mai stato. Perché anni e anni che vuole il mio corpo e io non glielo...

Malattie valvole cardiache : Ascolta il mio cuore Per la settimana europea : Ascolta il mio cuore per la settimana europea sulle Malattie delle valvole cardiache. A Roma il 13 settembre alle ore 11 presso l’auditorium Cosimo

Roma - camion inchioda Per evitare bus Atac : valanga di fango sulle auto : Una valanga di fango ha invaso la via Cristoforo Colombo in direzione Eur, all'altezza di viale di Porta Ardeatina a Roma. È l'immagine che questa mattina si è presentata di...

Permesso premio a killer vigilante : Bonafede invia gli ispettori : Luca Sablone Il ministro della Giustizia vuole vederci chiaro: "Valutare la correttezza della procedura ed eventuali condotte disciplinarmente rilevanti" Alfonso Bonafede ha incaricato l'Ispettorato del ministero di Giustizia al fine di fare chiarezza sul Permesso premio concesso al killer che ha ucciso il vigilante Francesco Della Corte, a cui è stato consentito di festeggiare il suo 18esimo compleanno. La decisione aveva provocato ...

Napoli - Bonafede chiede verifiche su Permesso premio a uno degli assassini del vigilante : Gli ispettori del ministero della Giustizia dovranno accertare la “correttezza della procedura” ed “eventuali condotte disciplinari rilevanti” sul permesso premio concesso a uno degli assassini, all’epoca minorenne, che il 13 marzo 2018 uccise la guardia giurata Francesco Della Corte davanti alla stazione della metropolitana di Piscinola, a Napoli. Lo ha deciso il guardasigilli Alfonso Bonafede dopo le rimostranze ...