Pd | “Richetti ci deve 150mila euro” L’ex dem | “Falso | ho pagato il dovuto | su di me solo

Fonte : fanpage

(Di giovedì 12 settembre 2019) La rottura tra il Pd e Richetti rischia di finire in tribunale. La Federazione del Pd modenese lo accusa di avere un debito con il partito dieuro. E il senatore minaccia querele: "Ho dato mandato ai miei legali di querelare chiunque leda la mia reputazione. Se uno non è in regola con i versamenti non è candidabile per statuto del Pd".

matteosalvinimi : Zingaretti: “Quella nave per me deve entrare, senza se e senza ma”. Ottimo inizio... Vediamo alla prova dei fatti s… - repubblica : Tra Richetti e il Pd finisce male: 'Ci deve più di 150 mila euro' [news aggiornata alle 14:11] - repubblica : Tra Richetti e il Pd finisce male: 'Ci deve più di 150 mila euro' [news aggiornata alle 08:29] -