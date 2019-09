MotoGP | le 5 risposte che dovrà darci il GP di San Marino 2019

Fonte : oasport

(Di giovedì 12 settembre 2019) Dopo due settimane di riposo, torna il Mondiale. I protagonisti della classe regina saranno di scena a Misano per il 13esimo appuntamento stagionale, che ci condurrà sempre più verso il rush finale. Il titolo ormai è deciso, ma gli spunti non mancheranno. Andiamo ad analizzare gli aspetti più importanti del fine settimana sul circuito intitolato a Marco Simoncelli. 1 Andrea Dovizioso sarà in grado di fare il bis dell’anno scorso? Dopo il “botto” di Silverstone, è tempo di “botto” in fatto di risultati per Andrea Dovizioso? Dopo la vittoria del Red Bull Ring il pilota romagnolo ha concluso dopo pochi metri il suo Gran Premio di Gran Bretagna, dopo il contratto con Fabio Quartararo. La sua voglia di riscatto sarà enorme, soprattutto perché si correrà in Romagna, casa del pilota della Ducati. Un anno fa “Desmo Dovi” vinse con una ...

