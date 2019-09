Maxi blitz anti-camorra nel Napoletano | scacco ai signori del racket | sette arresti

Siracusa : Maxiblitz antidroga - arresti e sequestri : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - Dalle prime luci dell’alba, la Polizia di Stato di Siracusa e i militari del Comando Provinciale Carabinieri stanno dando contemporanea esecuzione ad una mirata attività di polizia giudiziaria per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona alta del c

Napoli - Maxi blitz nel mercatino delle bici rubate a Porta Nolana : Non solo vendita di cibi, alcolici e merce contraffatta. A Porta Nolana si possono acquistare biciclette per poche decine di euro. Basta camminare tra via Conforti e via Carmignano per imbattersi nel...

Germania - blitz nella sede della controllata di Deutsche Börse : si indaga sulle Maxi-frodi fiscali generate dalle transazioni “cum-ex” : Un raid imponente nella sede di Clearstream Banking AG, controllata della Deutsche Börse. L’operazione cominciata martedì mattina a Eschborn, vicino a Francoforte, è stata disposta su richiesta della procura di Colonia, come raccontano i siti dei quotidiani tedeschi Handelsblatt e SüdDeutsche Zeitung, che sta indagando sul più grande scandalo fiscale della Germania, noto come “cum-ex“, dal nome delle operazione fiscali con cui ...

Lecce - Maxiblitz anti spaccio : l'operazione sotto copertura : Blitz anti spaccio a Lecce. Diversi gli arresti da parte della polizia di Stato per traffico di cocaina, anche tra membri vicini ai clan della criminalità organizzata locale. l'operazione fa parte del progetto "Pusher 3", che ha previsto l'impiego di agenti sotto copertura con telecamere nascoste, permettendo di rivelare in soli 30 giorni la rete di spaccio locale, che coinvolgeva anche discoteche della zona. (Lapresse) Redazione ...

Maxi blitz antidroga dall'alba : 18 arresti nel Salernitano : Dalle prime luci dell?alba a Battipaglia e comuni limitrofi è in corso una Maxi operazione antidroga dei carabinieri. Più di ottanta i militari impegnati e diciotto persone...

Mafia - Maxi blitz tra Palermo e New York : in manette i "vecchi padrini" - c'è anche un sindaco : Da Palermo a New York, da Passo di Rigano a Staten Island, passando da Brooklyn. I vecchi padrini di Cosa nostra, gli "scappatI" dalla guerra di Mafia che negli anni Ottanta seminò...

Mafia - Maxi blitz tra Palermo e New York : 19 arresti : maxi operazione antiMafia all'alba di oggi, che ha coinvolto in Italia oltre 220 poliziotti della Squadra Mobile di Palermo. Contemporaneamente, alle 21 locali di New York, l'Fbi ha dato il suo contributo, eseguendo decine di perquisizioni, nella lotta contro il ritorno della 'vecchia Mafia' degli Inzerillo e dei Gambino. L'operazione, denominata 'New connection', ha fatto emergere l'esistenza di un forte legame tra la Mafia siciliana e la ...

Nuova alleanza tra la mafia italiana e Usa - Maxi blitz tra Palermo e New York : 19 arresti : Più di 200 uomini della polizia italiana e dell'Fbi statunitense hanno eseguito 19 ordinanze di custodia nei confronti di altrettante persone ritenute a vario titolo collegate mandamento mafioso di Passo di Rigano. Colpiti i clan Inzerrillo e Gambino che ernoa tornati a fare affari i Sicilia dopo la guerra di mafia degli anni '80.Continua a leggere

