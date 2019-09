Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 12 settembre 2019) “Gli ultimi datici consegnano cifre molto incoraggianti: il lavoro cresce e lacala. Siamo orgogliosi del lavoro fin qui svolto da Luigi Di, che ora continuerà con il nuovo ministro del Lavoro Nunziae con quello dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli”. Si legge in un post su facebook del M5S, che è stato rilanciato anche dal capo politico del Movimento, Luigi Diche ha retto il Mise per 14 mesi prima di prendere l’incarico di responsabile della Farnesina.Entusiasta anche la nuova ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia: “I dati sul mercato del lavoro diffusi dall’- afferma - sono l’ennesima testimonianza della bontà delle misure che come Movimento 5 Stelle abbiamo messo in campo nei primi quattordici mesi alla guida del Paese”.La ministra sottolinea ...

francescoseghez : Tra le tante contraddizioni nascoste nei dati sul #lavoro diffusi oggi dall’Istat c’è che l’occupazione cresce ma c… - clarissa_gmai : RT @francescoseghez: Tra le tante contraddizioni nascoste nei dati sul #lavoro diffusi oggi dall’Istat c’è che l’occupazione cresce ma cala… - HuffPostItalia : Istat: tasso disoccupazione scende a 9,9% nel 2° trimestre. Esultano Di Maio e Catalfo -