Detto Fatto con Bianca Guaccero | Emanuela Folliero svela un retroscena

Detto Fatto - Bianca Guaccero finge di svenire per un gamberetto : si scatena l'odio sui social : Polemica su Bianca Guaccero. Tutta colpa dell'ultimo spot per promuovere Detto Fatto, il programma che conduce su Rai 2. Nello sketch si vede la conduttrice insieme al comico Giampaolo Gambi, il quale per rispondere a un'offesa ricevuta in uno spot precedente le tira un colpo basso: le offre un piat

Detto Fatto - Bianca Guaccero confessa : “Ho ancora più paura” : Bianca Guaccero rivela qual è la sua paura prima di Detto Fatto Poco meno di una settimana d’attesa per rivedere in tv Detto Fatto. Il programma di Rai2 tornerà in onda lunedì prossimo 16 settembre con un orario diverso, Bianca Guaccero accoglierà i telespettatori alle 14.45 per far compagnia al pubblico fino alle 17. Riconfermata per il secondo anno di seguito al timone di Detto Fatto, Bianca Guaccero ha ammesso sulle pagine di Nuovo ...

David Lopez : “Lo scuDetto é più vicino che mai - l’anno scorso è stato fatto un grande investimento” : David Lopez ex centrocampista azzurro, dal 2014 al 2016, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Fabian è fortissimo, ha una grande carriera davanti. Il Napoli lo scorso anno ha fatto un grande acquisto. Può interpretare qualsiasi ruolo a centrocampo. scudetto? Quest’anno il Napoli è più vicino che mai, bisogna crederci.” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Leggi anche: CorSport – “Tensioni ...

Lo chef Marco Bianchi ha fatto coming out e l’ha Detto alla moglie : Lo chef Marco Bianchi attraverso le pagine del “Corriere della Sera”, con un’intervista rilasciata a Candida Morvillo, ha fatto coming out e per gridare al mondo: “Sono g…y”. “Sono stato un bambino e un adolescente cicciottello e chiusissimo e perciò bullizzato, che sentiva la confusione di provare affetto per dei maschietti, ma non erano cose di cui si poteva discutere in una famiglia fortemente cattolica, priva di ...

Lo chef Marco Bianchi ha fatto coming out e l’ha Detto alla moglie : Lo chef Marco Bianchi attraverso le pagine del “Corriere della Sera”, con un’intervista rilasciata a Candida Morvillo, ha fatto coming out e per gridare al mondo: “Sono g…y”. “Sono stato un bambino e un adolescente cicciottello e chiusissimo e perciò bullizzato, che sentiva la confusione di provare affetto per dei maschietti, ma non erano cose di cui si poteva discutere in una famiglia fortemente cattolica, priva di ...

Lo chef Marco Bianchi ha fatto coming out e l’ha Detto alla moglie : Lo chef Marco Bianchi attraverso le pagine del “Corriere della Sera”, con un’intervista rilasciata a Candida Morvillo, ha fatto coming out e per gridare al mondo: “Sono g…y”. “Sono stato un bambino e un adolescente cicciottello e chiusissimo e perciò bullizzato, che sentiva la confusione di provare affetto per dei maschietti, ma non erano cose di cui si poteva discutere in una famiglia fortemente cattolica, priva di ...

Casting per un programma di Mediaset e per trasmissioni Rai come Detto Fatto : Sono aperte le selezioni per la ricerca di istruttrici di fitness per un programma di Canale 5 e quelle per ben tre programmi della Rai. In quest'ultimo caso, sono in corso i Casting per alcune nuove sezioni particolari di Detto Fatto ma anche per altre due note trasmissioni come Reazione a Catena e Soliti Ignoti - Il Ritorno. Un programma di Canale 5 Per la realizzazione di un programma di Canale 5 sono in corso le selezioni finalizzate alla ...

Casting per il programma Rai 'Detto Fatto' condotto da Bianca Guaccero e per Marie Claire : Sono tuttora aperti i Casting per il programma Rai condotto da Bianca Guaccero e dal titolo Detto Fatto per alcune particolari 'sezioni'. Sono inoltre in corso le selezioni di Marie Claire in sinergia con OVS per la ricerca di nuove modelle....Continua a leggere

Casting per Family Food Fight su Sky - per altri programmi di Endemol e per 'Detto Fatto' : Sono partite le selezioni per un nuovo programma TV, prodotto da Endemol Shine Italy, e sono ancora in corso alcuni Casting per programmi della stessa casa di produzione. Inoltre, per il programma Detto Fatto, su Rai Due, sono state fissate le nuove selezioni per una nuova iniziativa che riguarda i padroni di animali....Continua a leggere

Casting per un film da girare a Pisa e per il programma 'Detto Fatto' su Rai2 : Sono attualmente in corso le selezioni per la realizzazione di un film da girarsi prossimamente a Pisa. Sono inoltre tuttora aperti i Casting per la nota trasmissione televisiva in onda sulle reti Rai dal titolo Detto Fatto, per la quale sono state fornite ulteriori indicazioni e news. Un film Per un nuovo film, le cui riprese verranno poi effettuate a Pisa tra la fine del prossimo mese di settembre e la prima parte del mese di ottobre, sono ...

Bianca Guaccero - altro che Detto Fatto : ascesa clamorosa - "a lei la prima serata del sabato su Rai 1 : Un'ascesa verticale per Bianca Guaccero in Rai? Approdata a Viale Mazzini lo scorso anno alla conduzione di Detto Fatto su Rai 2, Davide Maggio ora dà conto di una clamorosa indiscrezione sull'attrice convertita alla televisione: il prossimo anno è pronta a conquistare il sabato sera della rete ammi

Bianca Guaccero annuncia : “A Detto Fatto ci sarà una sorpresa!” : Bianca Guaccero sulla nuova edizione di Detto Fatto: “Novità in arrivo!” La passata stagione televisiva è stata di grande successo per Bianca Guaccero che, raccolto il testimone dalle mani di Caterina Balivo, ha condotto la nuova edizione di Detto Fatto con il suo modo sincero, allegro e senza inutili sofismi. Un successo meritato che le è valsa la riconferma su Rai2. In un’intervista al settimanale Nuovo Tv ha annunciato ...

Bianca Guaccero - dopo il no a Mariotto : chi è che vuole a Detto Fatto : Sembrava già chiuso il nuovo cast di Detto Fatto, il programma guidato da Bianca Guaccero, invece ora arriva la notizia che si cambiano le carte in tavola. La nuova stagione del pomeridiano di Raidue si apre senza quello che era diventato ormai un suo personaggio simbolo. Giovanni Ciacci infatti, conclusa l’edizione appena trascorsa, ha annunciato ufficialmente l’abbandono del programma che lo ha reso popolare. Subito, autori e produzione si ...

“Lui no!”. Detto Fatto - Bianca Guaccero nei guai : salta un pezzo da 90 : Tra le rivelazioni della stagione televisiva appena trascorsa c’è Bianca Guaccero con il suo Detto Fatto. La modella che ha preso il posto di Caterina Balivo ha dimostrato con gli ascolti di poter reggere il peso di un’eredità importante. La Rai, dal canto suo, ha deciso di investire sul programma rinnovando la fiducia a Bianca Guaccero. Dalle pagine di TvBlog si scopre che il programma sarà presente come sempre dal lunedì al venerdì ma la ...