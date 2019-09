Al via oggi le due settimane di sessioni beta di Call of Duty | Modern Warfare

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 12 settembre 2019) Se non vedete l'ora di mettere le mani suofdi Infinity Ward, ecco un utile reminder per le varie- alcune aperte - che inizieranno, 12 settembre, iniziano le, ma riguarderanno solo gli utenti PS4. Il 12 e 13 settembre, i giocatori PS4 con "accesso anticipato", ovvero quelli che hanno prenotato il gioco, potranno provare lo sparatutto. In seguito i giocatori di PS4 accederanno allaaperta dal 14 al 16 settembre.Questo periodo di opencontinuerà per i giocatori PlayStation 4 da giovedì 19 settembre a lunedì 23 settembre e anche i giocatori Xbox One e PC avranno finalmente l'opportunità di giocare allo stesso tempo. Tuttavia, solo i giocatori Xbox One e PC con "accesso anticipato" potranno partecipare tra il 19 e il 20 settembre, e quindi laaperta per tutte le piattaforme è programmata dal 21 al 23 settembre.Leggi ...

