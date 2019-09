Fonte : tvzap.kataweb

(Di giovedì 12 settembre 2019) Sembrava uno scherzo, ma come spesso avviene la realtà supera la fantasia, così il fatto che Alera stato inserito in unadal ministero della cultura dell’Ucraina non solo era tutto vero, ma era diventato anche un caso diplomatico. Per risolvere la crisi nei mesi scorsi ci fu persino un incontro a Roma tra l’artista, accompagnato dal suo avvocato e l’ambasciatore Yevhen Perelygin presso l’Ambasciata d’Ucraina. Ora il legale di Alche per la vicenda vinse anche un Tapiro d’oro, Cristiano Magaletti ha spiegato che è stato tutto chiarito e che Alnon è più. “Un ringraziamento a tutta l’ambasciata Ucraina, che ci ha aiutato nel dialogo col governo Ucraino, durante le loro elezioni, per chiarire la posizione neutrale dell’artista. La posizione di Alè unica e forte: le sue competenze sono artistiche, musicali e la ...

