Volkswagen - Due Suv elettriche in arrivo | la prima potrebbe chiamarsi ID 4

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Qualche settimanadel Salone di Francoforte - era luglio, quando avevamo pubblicato la gallery delle probabili novità della rassegna - erano arrivate al nostro orecchio alcune voci secondo cui avremmo visto, oltre alla ID.3 di serie, anche una nuova variante "più vicina alla produzione" della ID Crozz, la concept car che anticipa laSuv elettrica della. Le nostre fonti avevano visto lungo. La macchina cè, per quanto sia difficile vederla. Guardate le nostre foto: è nascosta lì, in quel cubo zebrato giallo e blu. E la Casa, ufficialmente, non ne parla. Tuttavia, vi possiamo anticipare qualche ulteriore notizia sul suo conto. La questione del nome: si chiamerà ID.4. La macchina camuffata nella teca sarà a tutti gli effetti il secondo modello in ordine di tempo a raggiungere i mercati. La Suv, che secondo informazioni non ufficiali dovrebbe...

