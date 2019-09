Fonte : inmeteo

(Di mercoledì 11 settembre 2019) La formazione di una vasta lacuna barica tra le Baleari e il sud Italia sta originando instabilità a tratti marcata sulle imaggiori e localmente anche sul resto del sud. In particolare sulla...

InMeteo : NEWS: Puglia: residui temporali in Salento, tanto Sole e vento nei prossimi giorni? - Pietro__Bruno : RT @MeteOnePB: ? #meteo #4settembre | residui fenomeni ma tempo in generale miglioramento. #temperature in calo e venti #maestrale tesi #Pr… - MeteOnePB : ? #meteo #4settembre | residui fenomeni ma tempo in generale miglioramento. #temperature in calo e venti #maestrale… -