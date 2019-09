Michael Schumacher “è cosciente” Le Parisien riporta un dialogo tra due infermieri della

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2019) “È nel mio reparto, ti posso assicurare che è cosciente”. Leuntra duesulle condizioni di, l’ex pilota di Benetton e Ferrari, ricoverato negli scorsi giorni in un ospedale parigino per essere sottoposto a una terapia sperimentale con le cellule staminali. Il quotidiano specifica che la frase non permette di comprendere nulla di più sulle condizioni di salute del 7 volte campione del mondo, che martedì pomeriggio ha ricevuto la visita dell’amico Jean Todt, rimasto in sua compagnia per quasi un’ora. Negli scorsi mesi era stato proprio l’ex team principalFerrari e ora presidente Fia a raccontare in due occasioni dei suoi incontri con. Nel dicembre 2018, in un’intervista ad Auto Motor und Sport, aveva detto di aver “visto con lui” un gran premio nella sua ...

