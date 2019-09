Messina | il sindaco De Luca assolto e prescritto anche in Appello | le lacrime in tribunale

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2019) “Dedico questa sentenza alla mia famiglia che ha pagato con me”. Con la voce rotta dal pianto, Cateno Deha commentato la sentenza d’che confermando il primo grado gli permette di restaredi, evitando così di essere colpito dalla legge Severino. Dopo che la presidente della corte d’di, Maria Celi, ha letto la sentenza, Desi è concesso ai microfoni: prima scusandosi con la magistratura per gli attacchi sferrati in passato, poi dedicando la sentenza ai familiari. Aveva atteso la sentenza nell’aula deldi, pregando col rosario in mano, a fianco della moglie. Una volta conosciuto l’esito dell’, si è invece sciolto in. Il processo riguardava il sacco edilizio di Fiumedinisi, fatti accaduti tra il 2004 e il 2010, quando Cateno Deeradel suo comune di nascita, nel lato jonico del Messinese. Fatti ...

