Gruppo 24 Ore | Benedini e Treu chiedono il patteggiamento

Calcio - Nazionale under 21. Parla Locatelli : “Gruppo con esperienza - stiamo conoscendo l’allenatore” : Parte una nuova avventura per la Nazionale under 21. Si è chiuso un ciclo davvero molto deludente, con Gigi Di Biagio sulla panchina e con gli Europei casalinghi da dimenticare, dove è arrivata la mancata qualificazione a Cinque Cerchi. Domani la sfida amichevole a Catania contro la Moldavia con il nuovo allenatore Paolo Nicolato alla guida. Una delle stelle è sicuramente Manuel Locatelli che ha Parlato ai microfoni di Rai Sport: “Il ...

Lega - il capoGruppo in consiglio comunale a Sarzana attacca Mattarella : “Traditore della patria”. Pd e Sinistra chiedono le dimissioni : “Traditore della patria”. Così Emilio Iacopi, capogruppo della Lega in consiglio comunale a Sarzana, in provincia di La Spezia, ha attaccato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In un post su Facebook, il politico leghista ha corredato la foto del Capo dello Stato allo status, salvo rimuoverla dopo poche ore. Ma la polemica era ormai scoppiata. E da diverse parti sono richieste di dimissioni del consigliere e un ...

Governo - faccia a faccia a Roma tra Di Maio e Zingaretti. Il leader M5s ha chiesto che Conte rimanga premier. Due ore di vertice tra i capiGruppo : “Clima positivo” – LA DIRETTA : Prima l’incontro tra i capigruppo di Pd e Movimento 5 stelle. Poi, in serata, la cena tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti, durante la quale il leader M5s ha chiesto che i democratici accettino la riconferma del premier Giuseppe Conte. Sono ore delicate di trattative e il “clima”, dicono le parti, “è positivo e costruttivo“. Anche se rimangono alcuni nodi delicati da sciogliere. Il primo è proprio quello del ...

Gruppo di minorenni aggredisce a calci e pugni un commerciante : Andrea Pegoraro I 4 giovani si sono scagliati in modo violento contro l'esercente, che poco prima li aveva rimproverati. È successo in provincia di Alessandria Per un semplice rimprovero ha dovuto subire un pestaggio da un Gruppo di minorenni. Vittima di questo assalto un commerciante di 41 anni di Casale Monferrato, in provincia di Alessandria. I quattro ragazzi, 3 italiani e uno di origine albanese sono stati segnalati dalla ...

Morto in vacanza Eugenio Vinci amministratore delegato del Gruppo Tuo : Sabato scorso erano partiti da Palermo. Erano su un caicco per una crociera alle isole della Dalmazia, nel sud della

Volley - Juantorena : “Ho preso l’ultimo treno - ci vediamo a Tokyo”. Antonov : “Che Gruppo”. Colaci : “Ci manca l’oro” : L’Italia festeggia la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con la squadra di Volley maschile, gli azzurri hanno staccato il pass a cinque cerchi battendo la Serbia a Bari. Di seguito le dichiarazioni che alcuni azzurri hanno rilasciato al termine della partita più importante dell’anno. OSMANY Juantorena: “Ho preso l’ultimo treno, la destinazione è molto lunga ma ci sono. Oggi è il mio compleanno, sono più vecchio e ...

Lorenzo Insigne dagli USA : “Siamo un grande Gruppo e vogliamo fare del nostro meglio” : Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, in conferenza stampa parla dell’esperienza negli USA e degli obiettivi del Napoli. Di seguito l’intervista riportata dal sito ufficiale della SSC Napoli: “Questa tournèe in Usa è una esperienza importante per noi”. Lorenzo Insigne, al fianco di Carlo Ancelotti, introduce la sfida di domani (oggi, ndr) contro il Barcellona. “Nella prima gara di mercoledì abbiamo fatto bene ...

"Al Pd dico : state facendo un errore madornale" - sulla Tav Tommaso Cerno vota in dissenso col suo Gruppo : “Al Pd dico, ripensateci finché siete in tempo, state facendo un errore madornale”. Il senatore dem Tommaso Cerno ha votato la mozione Tav in dissenso con il suo partito.Prima di esprimere il suo “no” al documento Pd, passato successivamente in Senato con 180 sì, ha annunciato che invece avrebbe votato sì alla mozione dei 5 stelle e rivolto un appello al suo partito: “Sono in dissenso col mio ...

Si è dimesso l’amministratore del Gruppo bancario HSBC : John Flint, amministratore del gruppo bancario HSBC, si è dimesso dopo solamente un anno e mezzo dalla sua nomina. La decisione è stata presa di comune accordo tra le due parti ma la banca non ha fornito un motivo specifico per

Papà si tuffa nel mare in burrasca con i due figli e muore - i bimbi salvati da un Gruppo di bagnanti romani : Papà si è tuffato nel mare in burrasca insieme ai figli piccoli, ma la forza delle correnti di scirocco deve averlo colto alla sprovvista e lo ha sopraffatto, uccidendolo. E' morto...

Vino : Simone Masè nuovo direttore generale del Gruppo Lunelli : Roma, 24 lug. (Labitalia) - Il Gruppo Lunelli continua il percorso di managerializzazione avviato d[...]

Palermo - M5s espelle ex capoGruppo Forello e consigliera Argiroffi. L’ex candidato sindaco : “Non si può esprimere dissenso - è epurazione” : L’ex capogruppo Ugo Forello e la consigliera Giulia Argiroffi sono stati espulsi dal Movimento Cinque Stelle. Il provvedimento, firmato dal collegio dei probiviri, viene considerato “un fatto gravissimo” dall’ex candidato sindaco di Palermo, poi numero uno in assise comunale. “La fase di epurazione si sta completando”, è stata la prima reazione di Forello che aveva ricevuto l’apertura del provvedimento ...

Daimler - il Gruppo cinese Baic compra il 5% del produttore tedesco di auto. Ora il 15% del capitale fa capo a Pechino : Il gruppo cinese Baic ha acquistato una quota del 5% del produttore automobilistico tedesco Daimler. “Accogliamo con favore il fatto che il nostro partner di lunga data, Baic, sia diventato anche un investitore a lungo termine”, commenta il numero uno della Daimler, Ola Kallenius. Dal 2018, il 9,69% del gruppo basato a Stoccarda è già in mano alla cinese Geely. Baic Group e Daimler sono partner in Cina dal 1984, quando è stata creata ...

Insigne : 'La Juve ha cambiato allenatore e giocatori - il Napoli invece è un Gruppo solido' : La prossima Serie A potrebbe rivelarsi molto interessante, considerando il fatto che società come Inter e Napoli si stanno rinforzando con l'obiettivo di interrompere il dominio della Juventus, vincitrice degli ultimi otto scudetti. Il ritorno in Italia di allenatori come Sarri e Conte, inoltre, potrebbe incrementare ulteriormente il livello del massimo campionato, avvicinandolo ad altre competizioni europee, tra le quali spiccano indubbiamente ...