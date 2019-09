Fiducia leader | Conte domina | 49% Salvini si sgonfia e scende al 32%

Fiducia nei leader - Conte domina al 49% Salvini si sgonfia e scende al 32% : Dal “corpo a corpo” andato in scena durante i 2 giorni di Fiducia al governo giallorosso fra Camera e Senato, pare che ci sia un vincitore netto. Si tratta di Giuseppe Conte. Infatti secondo i dati raccolti dall’osservatorio politico Ixè, nella classifica della Fiducia nei leader politici svetta il presidente del Consiglio neo incaricato con il 49%. Segui su affaritaliani.it

Conte bis - Fiducia al Senato con 169 sì - 133 contrari. Il premier : «Nuovo inizio per l'Italia». Scontro in aula con Salvini. Il leader leghista : «Siete minoranza» : Conte bis, votata la fiducia al Senato: sono 169 i sì, 133 i voti contrari e 5 gli astenuti. E sono due i voti in meno rispetto alla fiducia ottenuta sempre al Senato dal primo...

Conte al Senato : «Non è da leader assegnare ad altri proprie colpe». Salvini : voi minoranza Fiducia alle 18 : Via alle ore 10 all'intervento del premier Giuseppe Conte al Senato, per chiedere la Fiducia, dopo il voto di ieri alla Camera dove è andato in scena un duro scontro con la Lega di Matteo...

Una sFiducia fantasma : la confusione del leader leghista : Oggi, giovedì 22 agosto, il capo dello stato Sergio Mattarella proseguirà le consultazioni in seguito alla crisi di governo avvenuta il 20 agosto con l' "unica, obbligata, trasparente, coerente e lineare" soluzione: le dimissioni del primo ministro Conte. Proviamo a porre un po' d'ordine sulle cause di questa crisi di governo ferragostana unica nel suo genere. La linea temporale della rottura 7 agosto: Salvini confida al premier italiano di ...

Renzi : pronti a sFiduciare Salvini. La giornata del leader leghista tra selfie - tuffi e contestazioni : I due ex alleati si sfidano a colpi di tweet e meme su Facebook. Di Maio: «La Lega guardava i sondaggi da un anno». Renzi smentisce le voci di un’intesa con i 5 Stelle per rinviare il voto

Salvini pressa per voto. Con M5s scontro su Iva - inciuci e tempi. Pd chiederà di votare prima la sFiducia a leader Lega : All'indomani dell'ufficializzazione della crisi, oggi è stata la giornata delle accuse incrociate tra Lega e M5s, ma anche quella dell'avvio della partita sui tempi per il passaggio in Parlamento di Giuseppe Conte. Il premier ha passato la giornata tra Palazzo Chigi e impegni familiari, senza dire una parola dopo la dichiarazione rilasciata ieri sera in sala stampa. L'intenzione è di tornare a parlare a Palazzo Madama, durante la discussione ...