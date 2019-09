Uomini e Donne Maria De Filippi delusa dalla tronista Sara Tozzi | Trono Classico

Uomini e Donne - l’ex corteggiatore Giulio Schifi è Mister Italia 2019 : Mister Italia 2019 è Giulio Schifi, ex corteggiatore di Uomini e Donne Si chiama Giulio Schifi ed è Mister Italia 2019. In tanti hanno parlato della Miss Carolina Stramare ma in pochi hanno riservato la dovuta attenzione alla versione maschile del concorso di bellezza. Giulio Schifi ha trionfato nella bellissima Trani ed è stato premiato […] L'articolo Uomini e Donne, l’ex corteggiatore Giulio Schifi è Mister Italia 2019 proviene da ...

Commissione Ue - von der Leyen ufficializza le nomine : 13 donne e 14 Uomini. Fonti Bruxelles : “Gentiloni agli Affari economici” : Una Commissione dove la parità di genere è rispettata. Quella di Ursula von der Leyen sarà la prima a vedere una rappresentanza di donne così consistente: saranno infatti 13 le componenti del nuovo esecutivo – lei compresa, mentre erano 10 nella Commissione Juncker – e 14 gli uomini. E oggi da Bruxelles arriva anche l’endorsement di Guenther Oettinger, commissario europeo al Bilancio, a Paolo Gentiloni per il ruolo di ...

Ida Platano piange per Riccardo Guarnieri lascia lo studio di Uomini e Donne : Dopo la pausa estiva, sono ricominciate le registrazioni di Uomini e Donne, il seguitissimo dating show di Maria De Filippi che vedremo in onda a partire dal prossimo 16 settembre. Il programma sarebbe dovuto ripartire lunedì 9, ma la scelta di rinviarlo è probabilmente dovuta alla concomitanza con l’avvio di Temptation Island Vip, quest’anno condotto da Alessia Marcuzzi. Le registrazioni iniziate a fine agosto e nello studio dello show sono già ...

Gossip Uomini e Donne : Pamela Barretta se ne va? Lo strano annuncio : Pamela Barretta lascia il Trono Over di Uomini e Donne? “Importanti novità” Sabato scorso c’è stata una nuova registrazione di Uomini e Donne Over. E in quella circostanza, come riportato dalle anticipazioni, Pamela Barretta ha ammesso di star conoscendo un cavaliere, non nascondendo di nutrire un certo interesse nei suoi confronti. Ma non è finita qua perchè in questi minuti Pamela ha fatto molto parlare anche per aver fatto ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Maria De Filippi chiama una nutrizionista per Tina Cipollari : La stagione 2019-20 di Uomini e Donne esordirà il prossimo 16 settembre su Canale 5 ma, in attesa che arrivi questa data, i telespettatori potranno comunque apprendere le Anticipazioni riguardanti le puntate già registrate. Lo scorso sabato 7 settembre, infatti, dame e cavalieri sono tornati in studio per la seconda volta in pochi giorni e si sono confrontati parlando di incontri e interessi reciproci, e come di consueto non è mancato qualche ...

Uomini e Donne - Claudia Dionigi prende il bouquet e Lorenzo Riccardi la gela : "Minc*** - proprio..." : Nel seguitissimo programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, il grande classico in onda su Canale 5, nascono molte coppie: d'altronde è lo scopo del dating-show. Ma non tutte queste coppie trovano poi seguito spentesi le telecamere. Sempre più uniti e innamorati, invece, si dimostrano Lorenzo Ric

Uomini e Donne Over - Ursula Bennardo svela : “Mi sento fragile” : Ursula Bennardo del Trono Over di Uomini e Donne si sfoga prima del parto Ormai manca davvero poco al momento in cui Ursula Bennardo darà alla luce la piccola Bianca. Momenti di attesa questi tra alti e bassi. Difatti l’ex dama di Uomini e Donne Over, in un’intervista rilasciata sull’ultimo numero del settimanale Nuovo, non ha nascosto di sentirsi decisamente fragile in questo periodo, asserendo schiettamente: “Mi sento ...

Commissione Ue - von der Leyen ufficializza le nomine : 13 donne e 14 Uomini : Una Commissione dove la parità di genere è rispettata. Quella di Ursula von der Leyen sarà la prima a vedere una rappresentanza di donne così consistente: saranno infatti 13 le componenti del nuovo esecutivo – lei compresa – se confermato nella sua composizione, e 14 gli uomini. Il successore di Juncker ha approvato la lista dei candidati commissari per il 2019-24, fornitale dal Consiglio, dopo i colloqui riservati tenuti nei giorni ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari inchiodata da Maria De Filippi : in studio entra una bilancia - sfida impossibile : Riprendono le registrazioni di Uomini e Donne, lo storico programma condotto da Maria De Filippi, presto in onda su Canale 5: la prima puntata è stata fatta slittare dal 9 al 16 settembre. E, nel frattempo, filtrano alcune indiscrezioni su cosa vedremo agli esordi di questa nuova stagione. Una di qu

Volley - Europei 2019 : dopo le donne…tocca agli Uomini! L’Italia insegue il podio - Russia e Polonia favorite : La lunga estate del Volley prosegue con gli Europei maschili che si disputeranno dal 12 al 29 settembre, non c’è un attimo di tregua perché ieri si è conclusa la rassegna continentale femminile e tra quattro giorni si tornerà nuovamente in campo per altri 18 giorni di grande spettacolo. La formula è la medesima utilizzata dalle donne: 24 Nazionali partecipanti suddivise in quattro gironi da sei squadre ciascuno, le prime quattro ...