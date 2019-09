Llorente si prende subito il Napoli | «So come si vince lo scudetto»

Gazzetta : il Napoli prende tempo per decidere su Llorente : Il Napoli non ha chiuso le porte a Llorente, la società non ha infatti escluso l’arrivo del calciatore, nemmeno nella remota eventualità che arrivi Icardi. Lo spagnolo, secondo la Gazzetta dello Sport, è in stand-by, il che significa che il Napoli sta facendo le sue valutazioni finali per decidere se portare a termine l’operazione. Llorente sarebbe ovviamente una riserva, ma una riserva di lusso nonostante i suoi 34 anni. I tempi ...