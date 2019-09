Inter | i tifosi invitano Conte “Chi non salta bianconero è” La reazione è sorprendente

Tifosi dell’Inter cantano cori contro la Juve - la reazione di Conte : Durante la presentazione della terza maglia i Tifosi dell’Inter intonano il coro contro la Juventus ma Antonio Conte, ex bianconero, resta fermo. Tredici anni da calciatore più tre da allenatore non si dimenticano in pochi mesi. Almeno per Antonio Conte che stasera si è trovato in una situazione imbarazzante diviso tra il lungo passato alla Juventus e il presente all’ Inter . Il tecnico però, ha mostrato ai Tifosi un sorriso ...

Inter - tifosi contro Lukaku! Lettera sui cori di Cagliari : “non è razzismo - volevano solo innervosirti. I media strumentalizzano” : La Curva Nord dell’Inter scrive a Romelu Lukaku dopo lo sfogo social sui cori di Cagliari: i nerazzurri negano la matrice razzista e invitano il proprio giocatore ad accettare qualsiasi forma di provocazione degli ultras avversari “Dopo l’ennesimo teatrino mediatico di luoghi comuni sul presunto razzismo degli Ultras, orchestrato da chi vuole raccogliere i soliti e facili consensi popolari frutto dell’ignoranza, la Curva Nord Milano ...

Mauro Icardi al Psg - fine della telenovela (e i tifosi dell’Inter festeggiano) : Mauro Icardi al Psg, fine della telenovelaMauro Icardi al Psg, fine della telenovelaMauro Icardi al Psg, fine della telenovelaMauro Icardi al Psg, fine della telenovelaImmaginarsi una colonna sonora che accompagni i titoli di coda, non è semplice. Per i tifosi dell’Inter, a giudicare dalle reazioni sui social, sarebbe senz’altro una melodia allegra, da commedia e lieto fine. La telenovela Mauro Icardi si è conclusa con un colpo di teatro – ...

ICARDI FA CAUSA ALL'Inter/ Tifosi inviperiti "Dopo questa è un giocatore finito" : ICARDI fa CAUSA ALL'INTER e i Tifosi nerazzurri non la prendono bene: "Dopo questa è un calciatore finito". Le reazione dei supporters

VIDEO – Tifosi dell’Inter danno fuoco alla maglia di Icardi! Clima molto teso : Clima non proprio sereno quello che si è creato a Milano, sponda Inter, intorno a Mauro Icardi. Quest’oggi, infatti, un folto gruppo di Tifosi nerazzurri ha dato fuoco alla maglia dell’ex capitano intonando cori non proprio carini al suo indirizzo. IL VIDEO PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI POTREBBE INTERESSARTI: Koulibaly di nuovo papà: è nata Nessa! TS su Verdi: solo in due casi potrebbe andare al ...

Conte Inter : attacco all’ex! Reazione dei tifosi della Juve - ecco il motivo : Conte Inter – Che il passaggio di Antonio Conte all’Inter non fosse visto di buon occhio lo si era intuito già da tempo, ma a peggiorare le cose ci ha pensato l’ex allenatore stesso. A non andar giù ai suoi ex sostenitori, è stato l’impeto con cui il salentino ha esultato. Il modo in cui […] More

Inter - la famiglia di Gigi Simoni ringrazia i tifosi per l’affetto : “La famiglia di Gigi Simoni profondamente commossa e con sincera gratitudine ringrazia i tifosi dell’Inter per gli attestati di incoraggiamento e di affetto vero e spontaneo rivolti a Gigi durante la partita Inter-Lecce“. Così, in una nota, la famiglia del tecnico Simoni, ricoverato a seguito di un malore dallo scorso 22 giugno all’ospedale Cisanello di Pisa, ha voluto ringraziare i supporter nerazzurri che ieri ...

Inter - è già amore con Lukaku : “Grazie ai tifosi”. E pubblica un gol fatto durante il riscaldamento [VIDEO] : L’amore fra Romelu Lukaku e i tifosi dell’Inter sembra essere già sbocciato. Alla prima uscita ufficiale del belga a San Siro, ieri sera, per l’esordio in campionato dei nerazzurri, subito un gol. L’ex Manchester United ha pubblicato una storia su Instagram, scrivendo: “Grazie ai tifosi” e poi “Dio è il piu’ grande”. Il belga ha inoltre postato un video di pochi secondi nel quale si ...

Dzeko rinnova con la Roma e Nainggolan si congratula : i tifosi dell’Inter si arrabbiano - scoppia la polemica social : Edin Dzeko rinnova con la Roma e riceve gli auguri di Radja Nainggolan: il messaggio fa infuriare i tifosi dell’Inter e il calciatore fa chiarezza sui social Dopo diverse settimane di trattative, nelle quali è stato messo sul mercato, Edin Dzeko ha deciso di firmare il rinnovo di contratto propostogli dalla Roma. I giallorossi hanno nuovamente resistito alle offerte delle altre squadre, il bosniaco ha reso più saldo l’amore ...

Inter - LionRock : «Vogliamo che i tifosi spendano» : Da gennaio l’Inter ha un nuovo socio di minoranza. Il fondo LionRock, come noto, ha acquistato le quote precedentemente in mano ad Erick Thohir. Si tratta di un fondo di private equity creato nel 2011 il cui fondatore nonché direttore amministrativo è il 47enne imprenditore sino-americano Daniel Kar Keung Tseung. Proprio Tseung, insieme all’altro fondatore, il […] L'articolo Inter, LionRock: «Vogliamo che i tifosi spendano» è ...

Juventus – L’amichevole di Villar Perosa termina dopo 51 minuti : i tifosi Interrompono il match con un’invasione di campo : La Juventus costretta ad interrompere l’amichevole di Villar Perosa: tifosi calorosissimi invadono il campo E’ durata poco più di 51 minuti l’amichevole tra Juventus A e Juventus B oggi pomeriggio a Villar Perosa. dopo la doppietta di Dybala e l’autorete di Demiral, la Juventus è stata costretta ad interrompere il match a causa di una calorosissima invasione di campo dei suoi tifosi nel centro sportivo intitolato a ...

Inter - Lukaku infiamma i tifosi : “Conte è il miglior allenatore al mondo” [VIDEO] : “Quanto e’ stato importante Antonio Conte nella mia scelta? Tanto, tanto. Secondo me e’ il miglior allenatore al mondo, riesce ad aiutare i giocatori a migliorare. La sua carriera parla per lui. Ma voglio ringraziare anche il presidente Zhang e il CEO Marotta per la fiducia: sono felicissimo di essere all’Inter”. Sono queste le prime parole del nuovo attaccante nerazzurro Romelu Lukaku nell’Intervista ...

Lukaku è dell'Inter - tifosi nerazzurri in delirio per il nuovo attaccante : L'estenuante trattativa tra l'Inter e il Manchester United per il trasferimento di Romelu Lukaku è finalmente giunta all'epilogo: il centravanti belga passa dagli inglesi al club nerazzurro per complessivi 65 milioni di euro ai quali si sommano una decina di milioni di bonus, con un contratto quinquennale da circa 9 milioni a stagione. Si chiude, quindi, l'offensiva dell'Inter al Manchester che molti media sportivi hanno definito 'telenovela' e ...

Inter - nella notte è arrivato Lukaku. Tifosi in delirio a Malpensa : “Segna a Torino!” : Romelo Lukaku sbarca a Milano e accende l’entusiasmo dei Tifosi dell’Inter. L’attaccante belga è arrivato a Malpensa nella notte con un volo privato da Bruxelles insieme all’agente Federico Pastorello, che ha fatto da Intermediario per conto dell’Inter nella trattativa con il Manchester United. L’intesa è stata trovata per 65 milioni di euro più un massimo di 10 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Nonostante l’orario ...